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Liderin maçı Ali Özer’in

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Liderin maçı Ali Özer’in
Aksa 1. Lig’in 24. Hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı.
Lig lideri Çetinkaya’nın Maraş’a konuk olacağı karşılamanın hakemi Ali Özer olacak. Bu haftanın bölge derbisinde karşı karşıya gelecek olan Gençler Birliği – Yeni Boğaziçi maçında ise İsfendiyar Açıksöz düdük çalacak.
Haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
AKSA 1. LİG
26 MART 2022, CUMARTESİ
15.30 İskele Cumhuriyet Stadı’nda G.Birliği-Yeniboğaziçi (İsfendiyar Açıksöz)
15.30 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Düzkaya-Bostancı Bağcıl (Tufan Çerçioğlu)
15.30 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda ChinaB.G.Gücü-SFC Dörtyol (Osman Özpaşa)
15.30 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda İncirli-Miracle Değirmenlik (Emre Öztaşlı)
27 MART 2022, PAZAR
15.30 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yalova-Esentepe (Evren Karademir)
15.30 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Maraş-Çetinkaya (Ali Özer)
15.30 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe-Çanakkale (Zekai Töre)
15.30 Görneç Üç Şehitler Stadı’nda Görneç-Karşıyaka (Hüseyin Özkan)
 
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