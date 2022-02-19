Liderin keyfi yerinde

Lider Mağusa Türk Gücü konuk ettiği Lefke’yi ilk devrede Arif Uysal’ın rövaşatayla ve Pote’nin golleriyle 2-0 yenerek şampiyonluk mücadelesine devam etti

Stad: Mağusa Dr. Fazıl Küçük

Hakemler: Fehim Dayı, Hüseyin Saçar, Olgun Canik

MTG: Yusuf Yontar, Adil, Mehmet Erol(77-Nevzat), Bünyamin, Mehmet Gürlü(85-Halil Uçar), Ünal, Uğur(67-Şenol), Arif Uysal(67-Emre Özsin), Emre Kuvvetlişahin, Mickael Pote, Sadık Balarabe(85-Uvanç)

Lefke: Mehmet Özeralp, Aykut, Kasım, Kaan, Semih, Armstrong Chidi, Aziz(64-Umut), Yılmaz Şipal, Mustafa, Mehmet Toros(81-Tuncay), Kemal Solkanat(73-Yılmaz Çetin)





Aksa Süper Lig lider Mağusa Türk Gücü konuk ettiği Lefke’yi 2-0’la geçerek maç fazlasıyla puan farkını 6'ya çıkardı.

25. Adil’in kullandığı serbest atışta ceza alanında savunmadan seken topu Arif Uysal rövaşatayla kaleye gönderdi. Mehmet Özeralp’in müdahalesine rağmen top ağlara gitti. 1-0

35. Uğur’un ortasında Mickael Pote kafayı vurdu. Top köşeden ağlara gitti. 2-0

40. Kaleci Yusuf’dan seken topu Kasım kontrol etti. Vuruşunda yine Yusuf topu kornere çeldi.

44. Uğur’un ceza alanı dışından sert şutunda top üst direkten döndü.

45. Pote ve Aziz arasında başlayan tartışmaya Ünal da katıldı. Sonrasında Aziz, Pot eve Ünal sarıo kart gördüler.

Devrearasında tribünlerdeki kısa süreli tartışmayı yöneticiler ve polislerkısa sürede önledi.

47. Sadık Balarabe’nin yerdenortasında Emre Kuvvetlişahin ceza alanı içerisinde uygun pozisyonda şutunda top üstten dışarı gitti.

64. Sadık Balarabe’nin ceza alanı çaprazında sert şutudna top yandan dışarı gitti.

68. Şenol’dan seken topu Pote kaleye gönderdi. Top üstten dışarı gitti.

75. Armstrong Chidi’nin ceza alanı dışından sert şutunda Yusuf uzanarak topu kornere çeldi.

Maçta başka gol olmadı ve MTG 2-0 kazandı

