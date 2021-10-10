Liderin adı Cihangir

4 haftadır istikrarlı bir futbol oynayan Cihangir, Mishali’nin hat-trick yaptığı maçta Hamitköy’üdeplasmanda 4-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Hamitköy ise üst üste ikinci mağlubiyetini aldı

Stadyum:EsatErdoğmuş Stadı

Hakemler: Evren Karademir,SertanAlkın,EnginAkkagün

Hamitköy: Batuhan,Daniel,Kemal (Dk.69 Taner),Ömer (Dk.66 İbrahim Kaba),Mehmet Çil,Rifat,İbrahimÖksüzoğulları,Mert Ateş (Dk.78 Burak),Salih,Toykan,İbrahim Güler Cihangir:Hamit,Osman,Musa (Dk72 Berkem),Hakan,Selçuk (Dk.86 Hüseyin Tosun),Mıshali,Nurettin (Dk.88 Berhan),Tacettin,Ali Öztürk (Dk.52 Barkın),Taner,Zihni

Goller: 33.Dk Toykan (Hamitköy)- 23.Dk Musa, 53, 70 ve 88. DkMishali (Cihangir)

Aksa Süper Ligde 4 haftadır istikrarlı bir futbol oynayan Cihangir, Mishali’nin hat-trick yaptığı maçta Hamitköy’üdeplasmanda 4-1 mağlup ederek 10 puanla liderliğe yükseldi.

Hamitköy ise üst üste ikinci mağlubiyetini alarak 4 puanda kaldı.



Önemli Dakikalar:

12.Dk: Cihangir’in kullandığı köşe atışında Hamitköy savunmasının uzaklaştırmak istediği topa Ali Öztürk sahip oldu ve volesinde kaleci Batuhan gole izin vermedi

23.Dk: Cihangir atağında sağ çaprazda topla buluşan Musa’nın vuruşunda top filelere gitti. Hamitköy-Cihangir:0-1

33.Dk: Hamitköy atağında Toykan ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunu çıkarttı. Mehmet Çil üzerine gelen bu topun geçmesi için ayaklarını açtı ve kaleci Hamit’i yanıltmayı başardı. Bu aldatmaca sonrasında Toykan’ın şutu gol oldu. Hamitköy 1-1 Cihangir

53.Dk: Cihangir’de kaleyi tam karşıdan gören noktada kazanılan frikiği kullanan Mishali’nin vuruşunda baraja da çarpan top filelere gitti Hamitköy 1-2 Cihangir

70.Dk: Cihangir atağında Taner soldan ortasını yaptı. Mishali iyi yükseldi ve kafa vuruşunda topu filelere gönderdi. Hamitköy 1-3 Cihangir

88.Dk: Cihangir atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Mishali vuruşunda topu filelere gönderdi.Hamitköy 1-4 Cihangir

