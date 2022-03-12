Lidere, Kartal pençesi

Süper Lig lideri MTG konuk olduğu Yenicami karşısında Keita’nın golüğyle sahadan 1-0 mağlup ayrılarak 7 hafta sonra mağlup oldu



STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Emre Öztaşlı*, Hüseyin Özaşık**, Ali Akçınar**

YENİCAMİ: Ercan Samancıoğlu*** Yakup Şen*** Hascan Kırmaz*** (Dk.90 Ali Üçtaş) Emirhan Çil*** Selim Saygı*** (Dk.77 Asrın)** Mehmet Çavuş*** Fırat Ersalan*** (Dk.89 Berkem) Koray H. Özteknik*** Drissa Keita*** Kaan Erdoğan*** Yasin Açıkel***

MAĞUSA T. GÜCÜ: Ufuk Şimşek** Ünal Kaya**Halil Uçar** Mehmet Erol* Emre Kuvvetlişahin*(Dk.59 Nevzat)* Bünyamin Ayaz* Arif Uysal* (Dk.35 Uğur Gök)** Emre Özsin*(Dk.71 Lawrence)* Şenol Şöför* Mickael Pote* Sadık Balarabe* (Dk.71 M. Gürlü)*

GOL: Dk.48 Drissa Keita (Yenicami)



Aksa Süper Lig’in 22. haftasında Yenicami ile lider Mağusa Türk Gücü karşılaştı. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda soğuk bir havada oynanan mücadeleyi 1-0’lık skorla Yenicami kazanarak rakibinin 7 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı. Yenicami’ye galibiyeti getiren golü 48’nci dakikada Keita kaydetti.

Son olarak 14. haftada Hamitköy’e mağlup olan Mağusa Türk Gücü, haftalar sonra yenilgi yaşarken 47 puanda kaldı.

Yenicami ise 29 puana yükselerek önemli bir galibiyet aldı. Ligde gelecek hafta Mağusa Türk Gücü, Türk Ocağı’nı konuk edecek. Yenicami ise Girne Halk Evi’ne konuk olacak.



