Liderde şok istifa

Süper Lig'de ilk 4 haftada 12 puan toplayarak liderlik koltuğunda bulunan Yenicami'de Teknik Direktör Ulus Nasıroğlu görevinden ani bir kararla istifa etti

AKSA Süper Lig’de 4 haftayı kayıpsız tamamlayarak lider konumda bulunan Yenicami’de beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Takımın teknik direktörü Ulus Nasıroğlu görevinden istifa etti.

Elde edilen bilgiye göre yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle Nasıroğlu geçtiğimiz hafta istifa kararı aldı. Ancak bu karar Yenicami başkan ve yönetimi tarafından kabul edilmedi. Lefke ile Cuma günü oynanan maçta da takımın başında yer alan Nasıroğlu, fikir ayrılıklarının devam etmesi sonrasında yeni haftanın ilk antrenmanına katılmayarak istifa kararını yineledi. 30 yılı aşkın bir süredir Yenicami’nin içerisinde neredeyse her kademede görev yapan Nasıroğlu’nun kesin kararlı olduğu ve takıma geri dönüş yapmayacağı bilgisi edinildi.

