Lider zorlansa da kazandı

Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü hafta içi kupa maçında mücadele ettiği ve penaltılarla elediği Baf Ülkü Yurdu karşısında ligde de zorladığı karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü

Güzelyurt Üner Berkalp StadıEmre Öztaşlı, Emre Çevikdal, Sertan AlkınErdoğan, Ekrem (21.Dk Onur), Hasan Sedatgil, Osita, İbrahim Çağoğlu (51.Dk Doğan), Mustafa Gardiyanoğlu, Metin, Michael, Ömer (76.Dk Mehmet Eren), Osman, Hüseyin PaşaYusuf, Uğur, Mehmet Gürlü, Pote, Adil, Sadık (90.Dk Uvanç), Mehmet Erol, Halil Uçar, Emre Kuvvetlişahin, Arif (83.Dk Lawrance), Emre Özsin (54.Dk Şenol)27.Dk (P) ve 58.Dk Osita (BÜY)- 23 ve 32.Dk Sadık, 49.Dk Pote (MTG)Süper Ligde 18. Haftanın önemli maçında farklı hedeflerdeki 2 takımın maçında gülen taraf lider Mağusa Türk Gücü oldu.BÜY atağında İbrahim kaleci Yusuf ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci Yusuf gole izin vermedi.MTG’de kazanılan köşe vuruşunda Arif topu ceza sahasına ortaladı ve bu topa iyi yükselen Sadık kafa vuruşunda topu filelere gönderdi.BÜY atağında Osita ceza sahası içerisinde Emre’nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Emre Öztaşlı penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Osita topu filelere gönderdi.Baf savunmasının arkasına sarkan Sadık vuruşunda topu filelere gönderdi.MTG atağında Sadık soldan topu ceza sahasına kesti ve Pote vuruşunda topu filelere gönderdi.Baf atağında defansın arkasına sarkan Osita rakibinden sıyrılıp vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi.