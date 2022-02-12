Lider zorlansa da kazandı

Stadyum: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
Hakemler: Emre Öztaşlı, Emre Çevikdal, Sertan Alkın
BÜY: Erdoğan, Ekrem (21.Dk Onur), Hasan Sedatgil, Osita, İbrahim Çağoğlu (51.Dk Doğan), Mustafa Gardiyanoğlu, Metin, Michael, Ömer (76.Dk Mehmet Eren), Osman, Hüseyin Paşa
MTG: Yusuf, Uğur, Mehmet Gürlü, Pote, Adil, Sadık (90.Dk Uvanç), Mehmet Erol, Halil Uçar, Emre Kuvvetlişahin, Arif (83.Dk Lawrance), Emre Özsin (54.Dk Şenol)
Goller: 27.Dk (P) ve 58.Dk Osita (BÜY)- 23 ve 32.Dk Sadık, 49.Dk Pote (MTG)
Niyazi ERGÜLEN
Süper Ligde 18. Haftanın önemli maçında farklı hedeflerdeki 2 takımın maçında gülen taraf lider Mağusa Türk Gücü oldu.
22.Dk: BÜY atağında İbrahim kaleci Yusuf ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci Yusuf gole izin vermedi.
23.Dk: MTG’de kazanılan köşe vuruşunda Arif topu ceza sahasına ortaladı ve bu topa iyi yükselen Sadık kafa vuruşunda topu filelere gönderdi. BÜY 0-1 MTG
27.Dk: BÜY atağında Osita ceza sahası içerisinde Emre’nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Emre Öztaşlı penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Osita topu filelere gönderdi. BÜY 1-1 MTG
32.Dk: Baf savunmasının arkasına sarkan Sadık vuruşunda topu filelere gönderdi. BÜY 1-2 MTG
49.Dk: MTG atağında Sadık soldan topu ceza sahasına kesti ve Pote vuruşunda topu filelere gönderdi. BÜY 1-3 MTG
58.Dk: Baf atağında defansın arkasına sarkan Osita rakibinden sıyrılıp vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. BÜY 2-3 MTG
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