banner762
Lexus, elektrikli sedan daha agresif olacak
Lexus, elektrikli sedan daha agresif olacak
12 0
Erkek çocuğu olsun diye kafasına çivi çaktılar
Erkek çocuğu olsun diye kafasına çivi çaktılar
32 0
 
Dünyada sevginin en güzelini yaşattın bana
Dünyada sevginin en güzelini yaşattın bana
315 0
KTSYD, Türkiye, Bosna ve Kosova heyetlerini ağırladı
KTSYD, Türkiye, Bosna ve Kosova heyetlerini ağırladı
7 0
Hentbol Federasyonu konuklarından önemli ziyaretler
Hentbol Federasyonu konuklarından önemli ziyaretler
16 0
Yolcular Havalimanı’nda hizmet bekliyor
Yolcular Havalimanı’nda hizmet bekliyor
31 0
Ayrelli ve mantarlar Güney Kıbrıs’a gidiyor
Ayrelli ve mantarlar Güney Kıbrıs’a gidiyor
78 0
banner797

Lider zorlansa da kazandı

banner476

Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü hafta içi kupa maçında mücadele ettiği ve penaltılarla elediği Baf Ülkü Yurdu karşısında ligde de zorladığı karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü

banner714
Lider zorlansa da kazandı
Stadyum: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
Hakemler: Emre Öztaşlı, Emre Çevikdal, Sertan Alkın
BÜY: Erdoğan, Ekrem (21.Dk Onur), Hasan Sedatgil, Osita, İbrahim Çağoğlu (51.Dk Doğan), Mustafa Gardiyanoğlu, Metin, Michael, Ömer (76.Dk Mehmet Eren), Osman, Hüseyin Paşa
MTG: Yusuf, Uğur, Mehmet Gürlü, Pote, Adil, Sadık (90.Dk Uvanç), Mehmet Erol, Halil Uçar, Emre Kuvvetlişahin, Arif (83.Dk Lawrance), Emre Özsin (54.Dk Şenol)
Goller: 27.Dk (P) ve 58.Dk Osita (BÜY)- 23 ve 32.Dk Sadık, 49.Dk Pote (MTG)
 
Niyazi ERGÜLEN
Süper Ligde 18. Haftanın önemli maçında farklı hedeflerdeki 2 takımın maçında gülen taraf lider Mağusa Türk Gücü oldu.
22.Dk:  BÜY atağında İbrahim  kaleci Yusuf ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci Yusuf gole izin vermedi.
23.Dk: MTG’de kazanılan köşe vuruşunda Arif topu ceza sahasına ortaladı ve bu topa iyi yükselen Sadık kafa vuruşunda topu filelere gönderdi.  BÜY 0-1 MTG
27.Dk:  BÜY atağında Osita ceza sahası içerisinde Emre’nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Emre Öztaşlı penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Osita topu filelere gönderdi. BÜY 1-1 MTG
32.Dk:  Baf savunmasının arkasına sarkan Sadık vuruşunda topu filelere gönderdi. BÜY 1-2 MTG
49.Dk:  MTG atağında Sadık soldan topu ceza sahasına kesti ve Pote vuruşunda topu filelere gönderdi. BÜY 1-3 MTG
58.Dk:  Baf atağında defansın arkasına sarkan Osita rakibinden sıyrılıp vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. BÜY 2-3 MTG
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.