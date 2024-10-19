banner913
banner932
Binatlı’yı İrfan&Cemil ortaklığı yıktı
Binatlı’yı İrfan&Cemil ortaklığı yıktı
18 0
GAÜ öğrencilerinden kan bağışı
GAÜ öğrencilerinden kan bağışı
22 0
 
Cyprus Constructions Afrodisia Offroad 2024 başlıyor
Cyprus Constructions Afrodisia Offroad 2024 başlıyor
34 0
Meclis Genel Kurulu toplandı
Meclis Genel Kurulu toplandı
38 0
Hizbullah, İsrail'e karşı tansiyonu yükseltecek yeni bir aşamaya geçeceğini duyurdu
Hizbullah, İsrail'e karşı tansiyonu yükseltecek yeni bir aşamaya geçeceğini duyurdu
24 0
Arıklı: “Meclis’in bugün açılması imkansız”
Arıklı: “Meclis’in bugün açılması imkansız”
38 0
Gazimağusa'da bazı köylere yarın 6 saat süreyle elektrik verilemeyecek
Gazimağusa'da bazı köylere yarın 6 saat süreyle elektrik verilemeyecek
737 0
banner1032

Lider, seriye devam

banner1020

Süper Lig lideri Doğan T. Birliği konuk ettiği Yeşilova karşısında oldukça zorlanmasına karşın ikinci devenin başında ve sonunda bulduğu gollerle 2 – 0 mağlup ederek kayıpsız liderliğini sürdürdü

banner1045
Lider, seriye devam
banner971
Stat: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
Hakemler: Mustafa Öztugay, Buse Bağrıkara, Abdulkadir Karadağ
Doğan Türk Birliği: Dursun Cem Ateş, Tunahan Şencan, Emre Soytürk, Farouk Dadzıe, Doğukan Demirman, Kenan Oshan, Tunç Murat Behram, Macdonald Ngwa Nıba, Selim Saygı, Gıme Toure, Bılly Auta Mıchael
Alsancak Yeşilova: Kemal Molla, Memduh Sarıoğlu, İlker İnceler, Sena Develioğlu, Gökhan Sarıoğlu, Mejdi Direniş, Mustafa Salk, Fıdelıs Irıa, Toheeb Emmanuel Lawal, Arda Ateş, Quesı Jonathan Weston
Kırmızı kart: 55’ Mejdi Direniş (Alsancak Yeşilova)
Goller: 51’ Gime Toure, 90' Serhat Deste (DTB)
 
AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu 5. hafta karşılaşmasında 12 puanlı lider Doğan Türk Birliği ile ligde 7 puanla 7. sırada bulunan Alsancak Yeşilova kozlarını paylaştı. Baştan sona çekişme içerisinde geçen karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım gole çok yaklaşsa da devre 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
İkinci yarıya daha tempolu ve baskılı başlayan ev sahibi Doğan Türk Birliği, 51. dakikada tecrübeli yabancısı Gime Toure’nin attığı golle 1-0 öne geçti. Golden sonra Doğan Türk Birliği farkı açmak, Alsancak Yeşilova beraberlik sayısı için rakip kalelerde gol aradı. 55. dakikada Alsancak Yeşilova’dan savunmanın güvenilir isimlerinden Mejdi kırmızı kartla oyun dışında kalınca Yeşilova kalan süreyi 10 kişi oynamak durumunda kaldı. Rakibinin 10 kişi kalmasından yararlanan Doğan Türk Birliği kalesini tehlikeden uzak tutarken hızlı çıkışlarla da gol aradı.
Alsancak Yeşilova ise bir kişi eksik olmanın dezavantajı ile rakip ceza alanında çoğalamadı. Maçın son bölümünde rakibinin risk almasından yararlanan Doğan Türk Birliği 90'da oyuna sonradan giren Serhat Deste'nin golü ile 2-0 öne geçti. Kalan sürede başka pozisyon olmayınca karşılaşma ev sahibinin 2-0 üstünlüğünde sona erdi.
Bu sonuçla puanını 15'e çıkaran Doğan Türk Birliği ligde liderliğini sürdürürken Alsancak Yeşilova 7 puanda kaldı . Ligde 6. haftada Doğan Türk Birliği, zorlu Mağusa Türk Gücü deplasmanına çıkarken Alsancak Yeşilova sahasında Gönyeli karşısında puan veya puanlar için mücadele edecek.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.