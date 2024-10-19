Lider, seriye devam

Süper Lig lideri Doğan T. Birliği konuk ettiği Yeşilova karşısında oldukça zorlanmasına karşın ikinci devenin başında ve sonunda bulduğu gollerle 2 – 0 mağlup ederek kayıpsız liderliğini sürdürdü

Stat: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Mustafa Öztugay, Buse Bağrıkara, Abdulkadir Karadağ

Doğan Türk Birliği: Dursun Cem Ateş, Tunahan Şencan, Emre Soytürk, Farouk Dadzıe, Doğukan Demirman, Kenan Oshan, Tunç Murat Behram, Macdonald Ngwa Nıba, Selim Saygı, Gıme Toure, Bılly Auta Mıchael

Alsancak Yeşilova: Kemal Molla, Memduh Sarıoğlu, İlker İnceler, Sena Develioğlu, Gökhan Sarıoğlu, Mejdi Direniş, Mustafa Salk, Fıdelıs Irıa, Toheeb Emmanuel Lawal, Arda Ateş, Quesı Jonathan Weston

Kırmızı kart: 55’ Mejdi Direniş (Alsancak Yeşilova)

Goller: 51’ Gime Toure, 90' Serhat Deste (DTB)





İkinci yarıya daha tempolu ve baskılı başlayan ev sahibi Doğan Türk Birliği, 51. dakikada tecrübeli yabancısı Gime Toure’nin attığı golle 1-0 öne geçti. Golden sonra Doğan Türk Birliği farkı açmak, Alsancak Yeşilova beraberlik sayısı için rakip kalelerde gol aradı. 55. dakikada Alsancak Yeşilova’dan savunmanın güvenilir isimlerinden Mejdi kırmızı kartla oyun dışında kalınca Yeşilova kalan süreyi 10 kişi oynamak durumunda kaldı. Rakibinin 10 kişi kalmasından yararlanan Doğan Türk Birliği kalesini tehlikeden uzak tutarken hızlı çıkışlarla da gol aradı.

Alsancak Yeşilova ise bir kişi eksik olmanın dezavantajı ile rakip ceza alanında çoğalamadı. Maçın son bölümünde rakibinin risk almasından yararlanan Doğan Türk Birliği 90'da oyuna sonradan giren Serhat Deste'nin golü ile 2-0 öne geçti. Kalan sürede başka pozisyon olmayınca karşılaşma ev sahibinin 2-0 üstünlüğünde sona erdi.

Bu sonuçla puanını 15'e çıkaran Doğan Türk Birliği ligde liderliğini sürdürürken Alsancak Yeşilova 7 puanda kaldı . Ligde 6. haftada Doğan Türk Birliği, zorlu Mağusa Türk Gücü deplasmanına çıkarken Alsancak Yeşilova sahasında Gönyeli karşısında puan veya puanlar için mücadele edecek.

Girne 20 Temmuz Mete Adanır StadıMustafa Öztugay, Buse Bağrıkara, Abdulkadir KaradağDursun Cem Ateş, Tunahan Şencan, Emre Soytürk, Farouk Dadzıe, Doğukan Demirman, Kenan Oshan, Tunç Murat Behram, Macdonald Ngwa Nıba, Selim Saygı, Gıme Toure, Bılly Auta MıchaelKemal Molla, Memduh Sarıoğlu, İlker İnceler, Sena Develioğlu, Gökhan Sarıoğlu, Mejdi Direniş, Mustafa Salk, Fıdelıs Irıa, Toheeb Emmanuel Lawal, Arda Ateş, Quesı Jonathan Weston55’ Mejdi Direniş (Alsancak Yeşilova)Gime Toure, 90' Serhat Deste (DTB) AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu 5. hafta karşılaşmasında 12 puanlı lider Doğan Türk Birliği ile ligde 7 puanla 7. sırada bulunan Alsancak Yeşilova kozlarını paylaştı. Baştan sona çekişme içerisinde geçen karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım gole çok yaklaşsa da devre 0-0 eşitlikle sonuçlandı.İkinci yarıya daha tempolu ve baskılı başlayan ev sahibi Doğan Türk Birliği, 51. dakikada tecrübeli yabancısı Gime Toure’nin attığı golle 1-0 öne geçti. Golden sonra Doğan Türk Birliği farkı açmak, Alsancak Yeşilova beraberlik sayısı için rakip kalelerde gol aradı. 55. dakikada Alsancak Yeşilova’dan savunmanın güvenilir isimlerinden Mejdi kırmızı kartla oyun dışında kalınca Yeşilova kalan süreyi 10 kişi oynamak durumunda kaldı. Rakibinin 10 kişi kalmasından yararlanan Doğan Türk Birliği kalesini tehlikeden uzak tutarken hızlı çıkışlarla da gol aradı.Alsancak Yeşilova ise bir kişi eksik olmanın dezavantajı ile rakip ceza alanında çoğalamadı. Maçın son bölümünde rakibinin risk almasından yararlanan Doğan Türk Birliği 90'da oyuna sonradan giren Serhat Deste'nin golü ile 2-0 öne geçti. Kalan sürede başka pozisyon olmayınca karşılaşma ev sahibinin 2-0 üstünlüğünde sona erdi.Bu sonuçla puanını 15'e çıkaran Doğan Türk Birliği ligde liderliğini sürdürürken Alsancak Yeşilova 7 puanda kaldı . Ligde 6. haftada Doğan Türk Birliği, zorlu Mağusa Türk Gücü deplasmanına çıkarken Alsancak Yeşilova sahasında Gönyeli karşısında puan veya puanlar için mücadele edecek.