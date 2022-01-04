Lider salonda çalışmalarına başladı

AKSA Süper Lig’in ilk yarısını lider olarak tamamlayan Mağusa Türk Gücü, ligin ikinci devresine yönelik hazırlıklarına başladı. Yeşil sarılı ekibin ilk çalışması takım sponsorlarından olan Fit Plus Fitness&Gym Salonu’nda gerçekleştirildi.
MTG’nin yeni transferi Pote de çalışmada yer alırken, sakatlığı bulunan ve ligin ilk yarısının son haftalarında takımla yer alamayan Ünal Kaya da takımla çalışmalara başlayan isimler arasında yer aldı. Mağusa Türk Gücü ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Cuma günü Girne’de AcapulcoHotel’de kampa girecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.