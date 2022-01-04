Lider salonda çalışmalarına başladı

İlk devre lideri MTG ikinci devre hazırlıklarının ilk çalışmasını takım sponsorlarından olan Fit Plus Fitness&Gym Salonu’nda gerçekleştirdi

AKSA Süper Lig’in ilk yarısını lider olarak tamamlayan Mağusa Türk Gücü, ligin ikinci devresine yönelik hazırlıklarına başladı. Yeşil sarılı ekibin ilk çalışması takım sponsorlarından olan Fit Plus Fitness&Gym Salonu’nda gerçekleştirildi.

MTG’nin yeni transferi Pote de çalışmada yer alırken, sakatlığı bulunan ve ligin ilk yarısının son haftalarında takımla yer alamayan Ünal Kaya da takımla çalışmalara başlayan isimler arasında yer aldı. Mağusa Türk Gücü ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Cuma günü Girne’de AcapulcoHotel’de kampa girecek.

