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Lider, rahat turladı

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Mağusa Türk Gücü konuk olduğu Mustafa Hacıali Yılmazköy’ü 4-1 yenerek adını bir üst tura yazdırdı

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Lider, rahat turladı
Yer: Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı 
Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Sertan Alkın, Rüya Sakallı 
M. Hacı Ali yılmazköy: Yağış(Hüseyin), Ersal, Özner, Enes(M.İnce), Umut, Arif, Muhammed(Ceren), Saadettin, Önder(Mehmet)Berkay(Erhan)Chrislin Diamonke 
Mağusa Türk Gücü: Ufuk(Ferhat), Lawrence, M. Gürlü, Yusuf, Issac, Ünal, M. Erol, E. Özşın(Deniz), M.Salk,Uğur(Baran), M.Yaşınses(Nehir) 
Goller: Dk. 80 Ceren(M. Hacı Ali Yılmazköy) Dk. 20 M.Salk, dk. 40 Ünal(pen), dk. 59 E. Özsin, dk. 61 Uğur(Mağusa Türk Gücü) 
 
Northerland Kıbrıs Kupası ilk maçında M.Hacıali Yılmazköy ile Mağusa Türk Gücü mücadelesinde kazanan Mağusa Türk Gücü oldu ve bir üst tura yükselen takım oldu. 
Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü konuk olduğu Yılmazköy’ü rahat bir oyun sonrasında 4-1 mağlup ederek adını 2. Tura yazdırdı.
Mağusa Türk Gücü’ne galibiyeti getiren golleri 20. Dakikada Mustafa Salk, 40. Dakikada penaltından Ünal, 59. dakikada Emre Özsin ve 61. dakikada Uğur atarken Yılmazköy’ün tek golünü ise 80.dakikada Cerenattı.
 
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