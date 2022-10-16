Lider puanı penaltıyla kurtardı

Yer: Tahsin Mertekçi Stadı
Hakemler: Fehim Dayı, Emre Çevikdal, Hakan Gök
Yalova: Kıvanç, Azat, Cevdet, Civan, Hasip, İbrahim Hatay (Dk 75 Sergülen), İltaç, Metin (Dk 62 Erkan), Selçuk, Yasin (Dk 85 İbrahim Çağoğlu), Zafer (Dk 62 Hakan)
Mormenekşe: Hasan, Tugay, Fetin, Mustafa, Aykut, Erhan, Mehmetali (Dk Mustafa Menekşeli), Sami (Dk 86 Burak), Ahmet (Dk 46 Cemil) (Dk 90+3 Erdoğ), Oytun (Dk 72 Ertan), İrfan
Goller: Dk 33 Erhan (Mormenekşe), Dk 70 pen Cevdet (Yalova)
Niyazi Ergülen
AKSA Birinci ligde dördüncü hafta karşılaşmasında lider Yalova, Mormenekşe ile Tahsin Mertekçi Stadında karşılaştı. Dolu tribünler önünde oynanan maçın ilk devresi konuk takımın Erhan’ın golüyle öne geçerken, Yalova ataklarında kaleci Hasan başarılıydı. Devre 0 – 1 sona erdi. Karşılaşmanın ikinci devresinde Yalova beraberlik için yüklendi. Fetin’in eline vuran top sonrasında ev sahibi takım penaltı vuruşu kazandı. Golcü Cevdet penaltıyı gole çevirerek skora denge getirdi. 1 – 1
Beraberlik sonrası Yalova ataklarında kaleci Hasan başarılı kurtarışlarıyla dikkat çekerken, takımının liderden puan çıkarmasını sağladı.
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