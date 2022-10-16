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Lider puanı penaltıyla kurtardı

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Aksa 1. Lig lideri Yalova, Mormenekşe karşısında geriye düştüğü maçta golcüsü Cevdet’in attığı penaltı golüyle ile puanı kurtardı

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Lider puanı penaltıyla kurtardı
Yer: Tahsin Mertekçi Stadı
Hakemler: Fehim Dayı, Emre Çevikdal, Hakan Gök
 Yalova: Kıvanç, Azat, Cevdet, Civan, Hasip, İbrahim Hatay (Dk 75 Sergülen), İltaç, Metin (Dk 62 Erkan), Selçuk, Yasin (Dk 85 İbrahim Çağoğlu), Zafer (Dk 62 Hakan)
Mormenekşe: Hasan, Tugay, Fetin, Mustafa, Aykut, Erhan, Mehmetali (Dk Mustafa Menekşeli), Sami (Dk 86 Burak), Ahmet (Dk 46 Cemil) (Dk 90+3 Erdoğ), Oytun (Dk 72 Ertan), İrfan
Goller: Dk 33 Erhan (Mormenekşe), Dk 70 pen Cevdet (Yalova)
 
Niyazi Ergülen
AKSA Birinci ligde dördüncü hafta karşılaşmasında lider Yalova, Mormenekşe ile Tahsin Mertekçi Stadında karşılaştı. Dolu tribünler önünde oynanan maçın ilk devresi konuk takımın Erhan’ın golüyle öne geçerken, Yalova ataklarında kaleci Hasan başarılıydı. Devre 0 – 1 sona erdi. Karşılaşmanın ikinci devresinde Yalova beraberlik için yüklendi. Fetin’in eline vuran top sonrasında ev sahibi takım penaltı vuruşu kazandı. Golcü Cevdet penaltıyı gole çevirerek skora denge getirdi. 1 – 1
Beraberlik sonrası  Yalova ataklarında kaleci Hasan başarılı kurtarışlarıyla dikkat çekerken, takımının liderden puan çıkarmasını sağladı.
 
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