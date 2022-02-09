Lider, penaltılarla turladı

Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü kupada konuk olduğu Baf Ülkü Yurdu’nu normal süresi 1-1 uzatmaları ise 2-2 biten mücadelede penaltı atışlarıyla 6 -4 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

Niyazi Ergülen

NicosiaGroup Kıbrıs Kupası 2. Tur eşleşmesinde iki Süper Lig ekibi Baf Ülkü Yurdu ile Mağusa Türk Gücü karşılaştı. Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 tamamlanan karşılaşmada rakibine penaltılarda 2-0, toplamda 4-2 üstünlük kuran Mağusa Türk Gücü çeyrek finale yükselen taraf oldu.

İlk yarısı 13. dakikada Sadık Balarabe’nin golüyle MTG üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmada 75. dakikada Emre Kuvvetlişahin’in kendi kalesine attığı gol maçı uzatmalara götürdü. 95. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviren Uvanç takımı MTG’yi yeniden 2-1 öne geçirirken 120. dakikada Osita’nın golü maçı 2-2’lik skorla penaltılara taşıdı.

Baf Ülkü Yurdu Metin Melda, Hüseyin Paşa ve Hasan Sedatgil’in atışlarında kaleci Yusuf’u geçemezken, MTG'de Sadık ilk atışı gol çeviremedi ancak Arif Uysal ve UvançRecaioğlu’nun golleri maçı toplamda 4-2’lik skorla MTG’ye kazandırdı.



