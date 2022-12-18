Lider macerasever

Aksa Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü geçtiğimiz hafta olduğu gibi geriye düştüğü Hamitköy karşısında son dakikalarda bulduğu golle 3 – 2 galip ayrıldı

Stad: Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Hakan Ünal, Halil Erdem Canaloğlu, Serkan Özdenkçi

Mağusa Türk Gücü: Ufuk, Emre Kuvvetlişahin(46-Nevzat)(65-Eray Vudalı), Isaac(46-Mehmet Gürlü), Bünyamin, Ünal, Mustafa Salk, Arif(90-Lawrence), Emre Özsin(90+7-Yusuf Beyazi), Uğur, Pote, Şenol Şöför

Hamitköy: Tolga, Ardahan, Cemre, Ernest, İbrahim Güler(65-Derviş Özeralp), Kemal Barbet(89-Sercan), Mert Ateş, Osman Turgut, Ömer Albayrak, Serhat, Toykan(85-Mehmet Koyuncu)

Goller: Emre Özsin-23, Arif Uysal-81, Ünal Kaya-86(Mağusa Türk Gücü), Emmanuel Ernest-33, 52(Hamitköy)



Aksa Süper Lig 13. Hafta maçında namağlup lider Mağusa Türk Gücü, son sıradaki Hamitköy'ü konuk etti.

17. dakikada Toykan'ın kullandığı serbest atışta direkt kale içine gönderdiği topu Ufuk yumruklayarak uzaklaştırdı.

23. dakikada Arif'in kullandığı köşe vuruşunda Şenol kafayla topu kaleye doğru gönderdi. Kale alanı içinde Emre Özsin kafayla vurarak topu ağlara gönderdi. 1-0

33. dakikada Isaac'in kontrol edemediği topu kazanan Ernest, Ufuk'un ayaklarıyla müdahalesine ve yere düşnesine rağmen kalkarak topu boş kaleye gönderdi ve skora denge geldi.1-1

41. dakikada Emre Özsin topla ceza alanına girdi. Şutunda Tolga uzanarak topu kornere çeldi.

52. dakikada uzun pasta topla buluşan Toykan topu Ernest'e kazandırdı. Ünal'dan seken topu önüne alan Ernest ceza alanı içinde sert bir şutla topu ağlara gönderdi. 1-2

68. dakikada Pote'nin şutunda yan direkten dönen topu önce Tolga, sonra Cemre uzaklaştırdı.

71. dakikada Pote'nin kafa pasında Uğur kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda düşüp kalkan Tolga önledi.

81. dakikada ceza yayı üzerinde topu önüne alan Arif Uysal sert ve düzgün bir vuruşla tppu köşeden ağlara gönderdi. 2-2

86. dakikada Emre Özsin'in ortasında Ünal kale alanı içinde kafayı vurdu. Top ağlara gitti.3-2. Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Mağusa Türk Gücü konuk ettiği Hamitköy’ü 3-2 yenerek liderliğini sürdürdü.



