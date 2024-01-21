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Lider, Kupada da dört dörtlük

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Süper Lig lideri Cihangir, Northernland Kıbrıs Kupası'nda 1.tur mücadelesinde konuk ettiği Baf Ülkü Yurdu takımını rahat bir oyunun ardından 4 – 0 mağlup ederek son 16. Turuna yükseldi

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Lider, Kupada da dört dörtlük
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası'nda 1.tur maçları dün tamamlandı. 
1.tur eşleşmesinde Süper Lig lideri Cihangir GSK, Birinci Lig sonuncusu Baf Ülkü Yurdu’nu konuk etti. Cihangir Stadı’nda oynanan ve Sabriye Atikoğlu’nun yönettiği maç baştan sona Cihangir üstünlüğünde geçti.
Cihangir, Baf Ülkü Yurdu karşısında ilk devreyi Babacar, Mikail’in kafa golü ve Nurettin’in attığı gollerle 3 – 0 önde tamamladı.
Tempoyu ikinci devrede düşüren Cihangir, son bölümde Babacar’ın golüyle maçı 4 – 0 gibi farklı bir skorla kazanıp turu geçti.
 
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