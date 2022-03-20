Lider fişi ilk devreden çekti

Mağusa Türk Gücü eksik oyuncularına rağmen Türk Ocağı’nı ilk devrede bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü

Stad: Mağusa Dr. Fazıl Küçük

Hakemler: Mustafa Öztugay, Cenk Aras Özfuttu, Engin Akkagün

Mağusa Türk Gücü: Yusuf, Emre Kuvvetlişahin, Mehmet Gürlü(68-Adil), Mickael Pote, Sadık Balarabe(83-Barış), Uğur, Ünal, Mehmet Erol, Lawrence, Nevzat, Bünyamin

Türk Ocağı Limasol: Hüseyin Tutuş, Eren(66-Ali Avcısoyu), İlker Tek, İbrahim Karadal(55-Mahmut), Can Polat, Doğukan, Şükrü, Yunus Emre(90+1-Ümit), İlker İnceler, Mehmet Uçar, Cevdet(90+1-Olgun Dodak)

Goller: Mickael Pote-8, Bünyamin-35(MTG)



Aksa Süper Lig’in 23. haftasında lider Mağusa Türk Gücü ile Türk Ocağı karşılaştı. Mağusa, Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda yer alan karşılaşmayı MTG ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazanarak yakın takipçisi Merit Alsancak Yeşilova ile arasındaki 8 puanlık farkı korudu.

Perdeyi 8. dakikada Pote, kafa golüyle açarken, bir kafa golü de 35. dakikada Bünyamin’den geldi. İkinci devrede zaman zaman pozisyon da veren sarı yeşilliler, buna karşılık oyunun kontrolünü kaybetmeden maçı kazanmayı başardılar.

Türk Ocağı ise kalesinde gördüğü erken gollerle oyuna istediğni yansıtamadı. İkinci devrede hücuma daha fazla önem veren sarı siyahlılar, pozisyon da bulmalarına karşın son vuruşlarde yetersiz kaldılar ve bu mağlubiyetle haftayı puansız kapamak zorunda kaldılar.

