Lider evinde, takipçileri deplasmanda oynayacak

Aksa Futbol liglerinin 5. Haftasında Süper Lig lideri Doğan T. Birliği evinde Yeşilova’yı konuk edecek. Takipçileri Mağusa Türk Gücü, Esentepe’ye, Gençlik Gücü, Gönyeli’ye ve Lefke ise Karşıyaka’ya konuk olacak

Aksa Futbol Ligleri Süleyman Göktaş Sezonunun 5. Haftası yarın Süper Lig’de 4, Birinci Lig’de ise oynanacak 3 maç ile başlayacak. Süper Lig’de Pazar günü 3, Pazartesi günü ise 1 maç oynanarak 5. Hafta tamamlanmış olacak.

Süper Ligde 4. Haftada liderlik koltuğuna oturan puan kayıpsız Doğan Türk Birliği, sezona iddialı giren takımlardan A. Yeşilova ile Girne’de 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda karşılaşacak. Saat 15.30’da başlayacak mücadeleyi Mustafa Öztuğay yönetecek.

Liderin takipçilerinden Mağusa Türk Gücü, ligin yeni ekiplerinden olan zorlu Esentepe deplasmanına konuk olacak. Bu karşılaşma ise Pazar günü oynanacak.

Sezona yönetim sıkıntısıyla başlayan ancak lige iyi bir başlangıç yaparak 9 puanla lideri takip eden takımlardan olan Lefke ise bugün Karşıyaka’ya konuk olacak.

Lige iyi başlayan ekiplerden C. B. Gençlik Gücü ise ligde henüz puanla tanışamayan ve çıkış arayan Gönyeli’ye konuk olacak. Bu haftanın önemli mücadelelerinden biri ise bölge derbisi niteliğindeki M. Değirmenlik – Cihangir maçı olacak.

Alt sıraları ilgilendiren maçlardan biri olan Göçmenköy – Gençler Birliği karşılaşması ise bugün Atatürk Stadı’nda oynanacak.

BİRİNCİ LİG LİDERİ K. KAYMAKLI EVİNDE

Aksa 1. Lig’de ise bugün 3 maç Pazar günü ise 5 maç oynanacak. Ligde averajla lider olan K.Kaymaklı takımı bugün orta sıralarda bulunan Düzkaya’yı konuk edecek. Liderin takipçisi M.H. Yılmazköy ise Pazar günü ligde galibiyeti olmayan takımlardan Vadili’ye konuk olacak.



Haftanın programı ve görev yapacak hakemler şöyle:

AKSA SÜPER LİG

19 EKİM CUMARTESİ (15.30)

Mete Adanır Stadı: Doğan T. Birliği – A. Yeşilova (Mustafa Öztugay)

Dr. F. Küçük Stadı T. H. Dumlupınar – Mesarya (Kerem Eran)

Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı Karşıyaka – Lefke (Ali Özer)

Atatürk Stadı Göçmenköy – L. G. Birliği (Emre Öztaşlı)

20 EKİM PAZAR (15.30)

Erdal Barut Stadı: Esentepe – Mağusa T. Gücü (Fehim Dayı)

Gönyeli Stadı: Gönyeli – C. B. Gençlik Gücü (Utku Hamamcıoğlu)

Atatürk Stadı: M. Değirmenlik - Cihangir (Turgay Misk)

21 EKİM PAZARTESİ (Saat 19.00)

Atatürk Stadı: Yenicami – Çetinkaya (Osman Özpaşa)



AKSA BİRİNCİ LİG

19 EKİM CUMARTESİ (15.30)

Şht. Hüseyin Ruso Stadı: K. Kaymaklı – Düzkaya (Burak Mandıralı)

Geçitkale Stadı: S. Geçitkale – Binatlı (Hakan Ünal)

Osman E. Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi - Çanakkale (Ferhat Tuna)

20 EKİM PAZAR (15.30)

Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova – N. Dipkarpaz (Abdullah Genç)

Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta – Türk Ocağı (Evren Karademir)

14 Ağustos Stadı: Vadili – M. H. Yılmazköy (Zekai Töre)

R. R. Denktaş Stadı: A. Kozanköy - Mormenekşe (İsmail Ercan)

Necip H. Kartal Stadı: Maraş - Hamitköy (Fatih Bardakçıoğlu)

