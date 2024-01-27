Lider, evinde rahat kazandı

Aksa Süper Ligin lideri Cihangir konuk ettiği orta sıralarda yer alan Mesarya’yı ilk yarıda Sercan, ikinci yarıda ise Yankı ve Berhan’ın golleriyle 3 - 0 mağlup ederek takipçisi MTG ile puan farkını korudu

Cihangir StadıTufan Çerçioğlu, Halil Canaloğlu, Arif MalekHasancan, Nurettin, Çağrı, Selçuk (82.Dk Berkem), Berhan, Babacar, Yankı (74.Dk İbrahim Karadal),Sercan, Mikail, Ali (87.Dk Müslüm) , Hakan (87.Dk Engin Keleş)Ercan, Tuğrul, Eren (46.Dk Felipe), Tacettin (63.Dk Mahmut), Salahi (70.Dk Mehmet Ali), Mert, Oğulcan (63.Dk Erin), Abdullah, Lukman, Civan, Yusuf22.Dk Sercan, 53.Dk Yankı, 64.Dk Berhan (Cihangir)Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Aksa Süper Lig’de ikinci devrenin ilk haftası olan 16. hafta maçında lider Cihangir, Mesarya’yı konuk etti.Cihangir Stadı’nda oynanan ve Mehmet Sezener’in yönettiği karşılaşma, önemli eksiklerine rağmenCihangir’in üstünlüğünde geçti.Cihangir atağında Hakan’ın pasıyla sağdan rakip ceza alanına hareketlenen Berhan’ın vuruşunda top az farkla yandan dışarıya gitti.Cihangir atağında Babacar’ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Berhan’ın ortasında Sercan iyi yükseldi ve kafa vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi.Mesarya atağında Tacettin ceza alanı dışından etkili bir şut attı ancak kaleci Hasancan gole izin vermedi.Mesarya’da orta alana yakın bir noktada kazanılan frikiği kullanan Tacettin’in şutunda kaleci Hasancan topu kornere çelerek mutlak bir golü önledi.Cihangir atağında Ali Öztürk’ün pasıyla soldan ceza alanına giren Berhan, Civan’ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Mehmet Sezener penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Yankı vuruşunda topu filelere gönderdi.Cihangir atağında Çağrı’nın ortasında Berhan ceza alanı içerisinde röveşata bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi.Cihangir atağında Hakan’ın pasıyla Ali Öztürk ceza alanı içerisinde bomboş pozisyonda topa hareketlendi ancak kaleci Ercan kalesini terk ederek mutlak bir golü önledi. Bu pozisyonda çarpışan Ali ve Ercan kısa süreli bir sakatlık geçirdiler.