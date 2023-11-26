Lider, durdurulamıyor

Aksa Süper Lig lideri Cihangir, konuk olduğu Gençlik Gücü’nü ilk ve ikinci devrede bulduğu gollerle 4 -2 mağlup ederek 10’da 10 galibiyetle liderliğini sürdürdü

Lefkoşa Atatürk StadıEvren Karademir, Halil Erdem Canaloğlu, İbrahim Katmer: Emre, Afün, Turgut Kaan(Zeka), Ali, Necati(Ahmet Saygı), Ümitcan, Orhan(Kaan), İbrahim, Abu Dumbuya, Hasan, Peter Ebi.Hasancan, Mikail, Selçuk, Çağrı(Nurettin), İbrahim(Berkem), Berhan, Sercan(Hakan), Ali(Yankı), Meye, Muhittin, BabacarDk. 64 Abu Dumbuya, Dk.72 Peter Ebi(Pen.) (GG), Dk. 5 Meye, Dk. 41 ve 83 Muhittin(Pen.) Dk.65 Yankı (Cihangir)Aksa Süper Ligin 10.haftasında lider Cihangir Lefkoşa AtatürkStadı’nda konuk olduğu China B. Gençlik Gücü karşısında sahadan 4-2’lik galibiyetle ayrılara 10 maçta 10 galibiyet alarak kayıpsız liderliğini sürdürdü.Maça iyi başlayan konuk Cihangir oldu.Dk. 5 Cihangir atağında Ali Öztürk’ün GG ceza sahasına yaptığı ortada müsait pozisyonda Meye güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0 – 1Dk. 25 Gençlik Gücü atağında İbrahim Köse’nin Cihangir ceza sahası içine yaptığı ortada Peter Ebi müsait pozisyonda kafayla vuruşunda topu üstten auta attı.Dk. 37 Cihangir atağında sağ kanattan Ali Öztürk hızla G.Gücü ceza sahasına girerek son çizgiye inerek geriye kestiği topla buluşan Meye’nin vuruşunda top kale direğinin dibinden auta gitti.Dk.41 Cihangir atağında Ali Öztürk’ün ortasında GG defansının uzaklaştıramadığı topa hamle yapan Sercan, Ümitcan’ın rövaşatayla topu uzaklaştırmak isterken tekmeyi yüzüne yedi. Hakem Evren Karademir tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Muhittin penaltıyı gole çevirerek skoru 0 – 2 yaptı.İkinci devreye China B. Gençlik Gücü takımı daha istekli başladı.Dk. 64 Gençlik Gücü’nün sol kanattan gelişen atağında Hasan Akkuyu’nun ortaladığı topu uzaklaştıramayan Cihangir defansından seken topla ceza yayı üzerinde topla buluşan Abu Dumbuya’nın sert şutunda top köşeden ağlara gitti. 1 – 2Dk. 65 Cihangir’in orta alanda kazandığı topla hızlı çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Meye GG ceza sahasına girerken ortasında oyuna yeni giren Yankı altı pas üzerinde topa ayak koyarak topu ağlara gönderdi. 1 – 3Dk. 72 China B. Gençlik Gücü atağında Cihangir ceza alanı içinde topla buluşan Peter Ebi Cihangir defansından Selçuk’un müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Peter Ebi golü atarak skoru 2 – 3 yaptı.Dk. 83 Cihangir atağında C.B. Gençlik Gücü ceza alanı içinde topla buluşan Yankı çizgiye indiği anda Afün’ün arkadan itmesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Muhittin kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü atarak skoru 2 – 4 yaptı.Dk. 87 Cihangir atağında Berhan’ın pasıyla GG ceza yayı üzerinde topla buluşan Muhittin tek pasla Meye’yi topla buluşturdu. Meye kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı. Ancak top yandan auta gitti.Geriye kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç C.B. Gençlik Gücü 2 – Cihangir 4 skoruyla tamamlandı.