Lider deplasman fatihi

Niyazi ERGÜLEN

BTM İkinci Lig Altıncı Grupta oynanan 7. Hafta mücadelesinde lider Sadrazam Kayalar, deplasmanda Tepebaşı’nı 5-0 mağlup etti.

Puan kayıpsız lider Sadrazam Kayalar, İsmail Ercan’ın yönettiği Tepebaşı Sahasındaki maçın ilk devresini, Orhan, Doğukan ve Yakup’un golleriyle 3-0 önde tamamladı.

İkinci devrede de üstünlüğünü koruyan Sadrazam Kayalar, Yakup ve Orhan’ın golleriyle maçı 5-0 kazandı. Tepebaşı’nda Gürkan Akkuş maçta kırmızı kart gördü.

