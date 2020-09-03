Lider deplasman fatihi

Niyazi ERGÜLEN
BTM İkinci Lig Altıncı Grupta oynanan 7. Hafta mücadelesinde lider Sadrazam Kayalar, deplasmanda Tepebaşı’nı 5-0 mağlup etti.
Puan kayıpsız lider Sadrazam Kayalar, İsmail Ercan’ın yönettiği Tepebaşı Sahasındaki maçın ilk devresini, Orhan, Doğukan ve Yakup’un golleriyle 3-0 önde tamamladı.
İkinci devrede de üstünlüğünü koruyan Sadrazam Kayalar, Yakup ve Orhan’ın golleriyle maçı 5-0 kazandı. Tepebaşı’nda Gürkan Akkuş maçta kırmızı kart gördü.
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