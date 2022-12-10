Lider çok rahat

AKSA Süper Lig’de 12.hafta mücadelesinde Göçmenköy ile Mağusa Türk Gücü karşı karşıya geldi. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Mağusa Türk Gücü 6-2 kazanarak liderliğini sürdürdü

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Emre Çevikdal, Hüseyin Saçar, Emre Öztaşlı

Göçmenköy: Kemal, Malik, Cemal, Mahmut İneci, Mahmut Amasyalı, Hüseyin, Reşit, Samet, Bekir, Mustafa, Gökhan

MTG: Ufuk, Isaac, Uğur, Mehmet Gürlü, Mehmet Erol, Ünal, Emre Kuvvetlişahin, Emre Özsin, Arif, Pote, Şenol

Goller: 47’Ünal Kaya(K), 57’Bekir Yıldız (Göçmenköy), 18’ ve 73’Şenol Şöför, 23’(P) ve 55’Mickael Pote, 63’ ve 86’Arif Uysal (MTG)

AKSA Süper Lig’de 12.hafta mücadelesinde Göçmenköy ile Mağusa Türk Gücü karşı karşıya geldi. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Mağusa Türk Gücü 6-2 kazanarak liderliğini sürdürdü.

2’: Gelişen Göçmenköy atağında Reşit’in şutu üstten dışarıya gitti.

16’: Soldan gelişen Göçmenköy atağında Mustafa Gezer’in pasında Bekir’in vuruşu yan ağlarda kaldı.

18’: MTG golü buldu. Bu dakikada Göçmenköy kalecisi Kemal’ın hatalı pasında topla buluşan Şenol düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi (0-1).

23’: MTG farkı 2’ye çıkardı. Bu dakikada kaleci Kemal’ın hatalı pasında topla buluşan Şenol rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca Evren Karademir penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Pote farkı 2’ye çıkardı (0-2).

26’: MTG’den Mehmet Gürlü’nün kullandığı köşe vuruşunda Şenol’un kafa vuruşunu Kemal kornere çeldi. Bir kez daha kullanılan köşe vuruşunda bu kez Emre Özsin’in kafa vuruşunu Kemal önledi.

42’: MTG atağında Şenol karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Kemal’i geçemedi.

İlk devreyi MTG 2-0 önde tamamladı.

47’: Göçmenköy golü buldu. Bu dakikada Bekir’in kullandığı serbest atışta Mahmut İneci kafayı vurdu, MTG futbolcusu Ünal topu çıkarmaya çalışırken topu kendi kalesine gönderdi (1-2).

55’: Sağdan gelişen MTG atağında Emre Kuvvetlişahin’in ortasında kaleci Kemal’ın elinden kaçan topu Pote boş kaleye gönderdi (1-3).

57’: Ani gelişen Göçmenköy atağında Arda’nın pasında topla buluşan Bekir düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi (2-3).

63’: MTG atağında Mehmet Gürlü’nün pasında topla buluşan Arif tek vuruşla topu ağlara gönderdi (2-4).

73’: Soldan gelişen MTG atağında Emre Özsin’in pasında topla buluşan Şenol kendisinin 2’nci takımının 5’inci golünü attı (2-5).

80’: Soldan gelişen MTG atağında Uğur’un ortasında Şenol’un kafa vuruşu Kemal’da kaldı.

82’: MTG futbolcusu Emre Kuvvetlişahin’in vuruşu direkten döndü.

86’: MTG atağında Uğur’un ortasında Arif’in kafa vuruşu filelere gitti (2-6).