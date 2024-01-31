Leymosunlular yine karşı karşıya gelecek

Asbuzu U16 Ligi’nde çeyrek finalde eşleşen Doğan Türk Birliği ile Türk Ocağı U16 takımları bu sezon iki kez daha karşı karşıya gelecekler.

Ligde grup maçlarını lider tamamlayıp gruptan çıkan Türk Ocağı ile ligi en iyi üçüncüler arasında tamamlayıp çıkan Doğan Türk Birliği 2.Turda rakiplerini farklı yenerek adlarını çeyrek finale yazdırdılar. İki maç üzerinden oynanacak olan çeyrek finalde iki kez daha karşılaşacak olan her iki takımın da amacı adını yarı finale yazdırmak.

Grup maçlarında oynanan her iki karşılaşmayı da 1-0 ve 5-2’lik skorlarla Türk Ocağı takımı kazanmıştı.

Öte yandan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 02. Şubat Cuma günü saat 14:00’te Asbuzu U16 Ligi’nde oynanacak olan Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı Limasol karşılaşmasının sahasını değiştirdi. Futbol Federasyonu daha önce açıklanan sahadaki hava koşulları kaynaklı sıkıntı sebebiyle, maçı Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’na aldı.

