Leo Dubois Eyüpspor'da

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi ikasEyüpspor, Galatasaray ile yollarını ayıran sağ bek LeoDubois ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

ikasEyüpspor'da 29 yaşındaki Fransız sağ bek LeoDubois için imza töreni düzenlendi.

Törene katılan eflatun-sarılı takımın asbaşkanı Fatih Kulaksız, LeoDubois'nın uzun süredir gündemlerinde olduğunu kaydetti.

Kulaksız, "Transfer dönemi başladığından beri sağ bek mevkisi için liste başında LeoDubois vardı. Kendisini uzun uğraşlar sonucu transfer etmeyi başardık. Çok önemli bir transfer gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Galatasaray’dan da yakından tanıdığımız, bildiğimiz bir oyuncuydu. Türkiye’ye adapte olmuş olması, sezon başı Galatasaray ile hazırlık sürecini geçirmiş olması bizim için çok önemli. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

LEO DUBOİS : "ÇOK MUTLUYUM"

LeoDubois: ise "Öncelikle tüm taraftarlarımıza merhaba demek istiyorum, burada olduğum için çok mutluyum. ikasEyüpspor için bu sezon bütün takım arkadaşlarımla birlikte mücadele edeceğiz ve tüm hedeflerimize beraber ulaşacağız. Sonuna kadar Semt-i Mukaddes." ifadelerini kullandı.



