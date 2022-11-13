Lefkoşa’da sessiz gün

Küçük Kaymaklı ile China Bazaar Gençlik Gücü arasında oynanan derbi maçı gol pozisyonu açısından kısır geçerken, her 2 takımın da savunma ve defansif orta sahalarının iyi oluşu golün olmamasını sağladı

Yer: Şht Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Sertan Alkın, Serdar Gürpınar

K.Kaymaklı: Raif, Tuğrul(85.Dk Muhammed)Felix, M.Göçben, H.Çakır, H.Evren, M.Kaygısız, A.Hatay(53.Dk İ.Kaba)Arda(61.Dk Yağış)Emre, M.Öztürk

CB G.Gücü: Kemal, Ümitcan, Turgut, Abbas, Sezgin, Orhan, Erin, Behç(80.Dk Muhammed)H.Akkuyu(90+3.Dk Yaşar)Raif(71.Dk Emre)Mashumba



AKSA Süper Lig’de Lefkoşa derbisi niteliği taşıyan maçta Küçük Kaymaklı ile China Bazaar Gençlik Gücü karşılaştı. Karşılaşma 0-0 eşitlikle noktalandı. Bu sonuçla Küçük Kaymaklı puanını 11’e yükseltirken, China Bazaar Gençlik Gücü 7 puana çıktı. Ligin 9.haftasında Küçük Kaymaklı, Doğan Türk Birliği’ni konuk ederken, China Bazaar Gençlik Gücü de Çetinkaya’yı ağırlayacak.

5.dakikada sağdan Erin’in ortaladığı topa Hasan Akkuyu kafayı vurdu top yan kale direğini yalayıp dışarı gitti.

22.dakikada gelişen K.Kaymaklı atağında Felix ceza alanı içinde sol çaprazda topla buluştu vuruşunda top yandan az farkla dışarı gitti.

30.dakikada CB Gençlik Gücü atağında Mashumba topla buluştu ceza alanı içinde yaptığı sert vuruşta top Raif’te kaldı.

38.dakikada Hasan Evren ceza alanı çizgisi üzerinde topla buluştu vuruşunda top direğin az farkla yanından dışarı gitti.

49.dakikada Hasan Evren Ceza alanı dışından sert ve düzgün vurdu ancak bu vuruşu Kemal direk dibinde tokatlayarak kornere çeldi.

Geriye kalan dakikalarda da ekiplerin mücadelesi gol getirmedi.

