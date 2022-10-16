Lefkoşa’da sessiz gün

Hakemler: Tufan Çerçioğlu,Mehmet Ekşici,Halil Canaloğlu
Çetinkaya: Atakan,Agit,MehmetSöker,Burak,Mete(72.Dk Özgür),Osman,Cemal,Çağlar(46.Doğukan),Ekrem(54.Dk Berkay),Mehmetali,MalickM.A.Yeşilova:Cenk,Memduh,Bayram,MustafaVardi, Arda, Yasin,Ömer, Mehmet Tekin(66.Dk Ekrem Madenci),Mehmet Kum(82.Dk Yasin),Aksel,Billy Osman Goller: Önemli
AKSA Süper Lig'de 4.hafta karşılaşmasında Çetinkaya ile Merit Alsancak Yeşilova karşı karşıya geldi. Müsabaka 0 – 0 eşitlikle noktalandı.
Bu sonuçla Çetinkaya puanını 4'e yükseltirken, Merit Alsancak Yeşilova da 4 puana yükseldi. Ligin 5.haftasında Çetinkaya deplasmanda Türk Ocağı Limasol takımına konuk olurken, Merit Alsancak Yeşilova da Lapta'daLefke takımı ile kozlarını paylaşacak.
Dakikalar: 29.Dk: Çetinkaya atağında Mete’nin ara pasıyla Ekrem savunma arkasına sarktı ancak kaleci Cenk kalesini zamanında terk ederek tehlikeyi önledi.
43.Dk : Yeşilova atağında Aksel’in ceza sahası dışından attığı etkili şut doksan diye tabir ettiğimiz noktada direkten geri geldi.
56.Dk: Yeşilova atağında Billy’nin kafayla indirdiği topa Yasin vurdu ancak kaleci Atakan gole izin vermedi.
67.Dk: Yeşilova atağında Billy arka direkte topla buluştu ve pasını boştaki Ekrem’e aktardı. Ekrem’im vuruşunda top üstten dışarıya gitti.
83.Dk: Yeşilova’da kaleyi tam karşıdan gören noktadan kazanılan frikiği Aksel kullandı ancak kaleci Atakan gole izin vermedi.
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Yenicami AK
|4
|4
|0
|0
|15
|5
|10
|12
|2.
|Mağusa Türk Gücü
|4
|3
|1
|0
|11
|2
|9
|10
|3.
|Miracle Değirmenlik SK
|4
|3
|1
|0
|8
|2
|6
|10
|4.
|Cihangir GSK
|4
|2
|2
|0
|7
|3
|4
|8
|5.
|Küçük Kaymaklı TSK
|4
|2
|1
|1
|8
|7
|1
|7
|6.
|Mesarya SK
|4
|2
|1
|1
|4
|3
|1
|7
|7.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|4
|2
|1
|1
|4
|3
|1
|7
|8.
|Göçmenköy İYSK
|4
|1
|1
|2
|5
|6
|-1
|4
|9.
|Çetinkaya TSK
|4
|1
|1
|2
|5
|9
|-4
|4
|10.
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|4
|1
|1
|2
|4
|8
|-4
|4
|11.
|Lefke TSK
|4
|1
|1
|2
|2
|6
|-4
|4
|12.
|China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|4
|1
|0
|3
|8
|9
|-1
|3
|13.
|Türk Ocağı Limasol
|4
|1
|0
|3
|5
|8
|-3
|3
|14.
|Doğan Türk Birliği
|4
|1
|0
|3
|2
|5
|-3
|3
|15.
|Gönyeli SK
|4
|1
|0
|3
|4
|11
|-7
|3
|16.
|Hamitköy ŞHSK
|4
|0
|1
|3
|4
|9
|-5
|1