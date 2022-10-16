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Lefkoşa’da sessiz gün

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Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan Çetinkaya ile Merit A. Yeşilova maçı başladığı gibi 0-0 tamamlanarak puanları paylaştılar

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Lefkoşa’da sessiz gün
Stadyum: Atatürk Stadı
Hakemler: Tufan Çerçioğlu,Mehmet Ekşici,Halil Canaloğlu
Çetinkaya: Atakan,Agit,MehmetSöker,Burak,Mete(72.Dk Özgür),Osman,Cemal,Çağlar(46.Doğukan),Ekrem(54.Dk Berkay),Mehmetali,MalickM.A.Yeşilova:Cenk,Memduh,Bayram,MustafaVardi, Arda, Yasin,Ömer, Mehmet Tekin(66.Dk Ekrem Madenci),Mehmet Kum(82.Dk Yasin),Aksel,Billy Osman Goller: Önemli
 
AKSA Süper Lig'de 4.hafta karşılaşmasında Çetinkaya ile Merit Alsancak Yeşilova karşı karşıya geldi. Müsabaka 0 – 0 eşitlikle noktalandı.
Bu sonuçla Çetinkaya puanını 4'e yükseltirken, Merit Alsancak Yeşilova da 4 puana yükseldi. Ligin 5.haftasında Çetinkaya deplasmanda Türk Ocağı Limasol takımına konuk olurken, Merit Alsancak Yeşilova da Lapta'daLefke takımı ile kozlarını paylaşacak.
Dakikalar: 29.Dk: Çetinkaya atağında Mete’nin ara pasıyla Ekrem savunma arkasına sarktı ancak kaleci Cenk kalesini zamanında terk ederek tehlikeyi önledi.
43.Dk : Yeşilova atağında Aksel’in ceza sahası dışından attığı etkili şut doksan diye tabir ettiğimiz noktada direkten geri geldi.
56.Dk: Yeşilova atağında Billy’nin kafayla indirdiği topa Yasin vurdu ancak kaleci Atakan gole izin vermedi.
67.Dk: Yeşilova atağında Billy arka direkte topla buluştu ve pasını boştaki Ekrem’e aktardı. Ekrem’im vuruşunda top üstten dışarıya gitti.
83.Dk: Yeşilova’da kaleyi tam karşıdan gören noktadan kazanılan frikiği Aksel kullandı ancak kaleci Atakan gole izin vermedi.

 
 
AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Yenicami AK 4 4 0 0 15 5 10 12
2. Mağusa Türk Gücü 4 3 1 0 11 2 9 10
3. Miracle Değirmenlik SK 4 3 1 0 8 2 6 10
4. Cihangir GSK 4 2 2 0 7 3 4 8
5. Küçük Kaymaklı TSK 4 2 1 1 8 7 1 7
6. Mesarya SK 4 2 1 1 4 3 1 7
7. Yonpaş Dumlupınar TSK 4 2 1 1 4 3 1 7
8. Göçmenköy İYSK 4 1 1 2 5 6 -1 4
9. Çetinkaya TSK 4 1 1 2 5 9 -4 4
10. Merit Alsancak Yeşilova SK 4 1 1 2 4 8 -4 4
11. Lefke TSK 4 1 1 2 2 6 -4 4
12. China Bazaar Gençlik Gücü TSK 4 1 0 3 8 9 -1 3
13. Türk Ocağı Limasol 4 1 0 3 5 8 -3 3
14. Doğan Türk Birliği 4 1 0 3 2 5 -3 3
15. Gönyeli SK 4 1 0 3 4 11 -7 3
16. Hamitköy ŞHSK 4 0 1 3 4 9 -5 1
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