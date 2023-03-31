Lefkoşa’da kritik Pazar

AKSA Süper Ligin 23. Haftasında lider MTG bugün Lefke’yi konuk edecek. Pazar günü ise Lefkoşa’da birbirinden zorlu üç maç oynanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig’de 23, AKSA 1. Lig’de 24. Hafta heyecanı yaşanacak.Süper Ligde bugün 3 maç yarın ise 4 maç oynanacak. Birinci Lig’de ise 4 maç bugün 4 maç ise Pazar günü oynanarak hafta tamamlanmış olacak.LEFKOŞA’DA ZORLU PAZARSüper Ligde Pazar günü Lefkoşa’da birbirinden zorlu 3 maç oynanacak. Play-off hattını yakındıran ilgilendiren üç karşılaşmadan çıkacak sonuçlar alt sıraları şekillendirecek.Yarın Gençlik Gücü ile K.Kaymaklı, Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda, Yenicami ile Göçmenköy ise Atatürk Stadı’nda kozlarını paylaşacaklar. Lefkoşa derbilerinde çıkacak sonuçlar merakla bekleniyor. Öte yandan ligde geçtiğimiz haftayı galibiyetle kapatarak uzun bir aradan sonra galip gelen Hamitköy, kupadan elenerek morali bozulan Doğan Türk Birliği’ni konuk edecek.BİRİNCİ LİGİN LİDERİ, LİG SONUNCUSUNA KONUK OLACAKAksa 1. Ligde lider olan Miracle Karşıyaka yarın ligin dibinde yer alan Yenierenköy’e konuk olacak. Son haftayı mağlubiyetle kapatan iki takımın mücadelesinden çıkacak sonuçu hem alt hem de üst sıralardaki takımlar merakla bekliyor.Liderin takipçilerinden Yeniboğaziçi bugün Girne Halk Evi’ni konuk ederken, Esentepe ise Binatlı’ya konuk olacak. Ligin doğu derbisinde ise Pazar günü Pera Gençler Birliği ile Mormenekşe İskele Cumhuriyet Stadı’nda karşı karşıya gelecekler.Tüm maçların saat 16.00’da başlayacağı haftanın programı şöyle;Gönyeli Stadı: Gönyeli – Çetinkaya(Utku Hamamcıoğlu)Dr. Fazıl Küçük Stadı: Mağusa T. Gücü – Lefke: (Tufan Çerçioğlu)M. Hidayet Çağlar Stadı: Merit A. Yeşilova – Mesarya(Evren Karademir)Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy – Doğan T. Birliği: (Mehmet Sezener)Girne Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı – Y. Dumlupınar (Ferhat Tuna)Şht. Hüseyin Ruso Stadı:CB Gençlik Gücü – K. Kaymaklı (Serhan Şimşek)Atatürk Stadı: Yenicami – Göçmenköy (Osman Özpaşa)Üner Berkalp Stadı: Binatlı – Esentepe(Fehim Dayı)H. Altıncıoğlu Stadı: İncirli – Yalova (İsmail Ercan)Osman E. Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi – Girne H. Evi (Mustafa Öztugay)Nihat Bağcıer Stadı: Düzkaya – Ünimar Maraş (Ali Özer)Yenierenköy 8 Ağustos Stadı: Yenierenköy – M. Karşıyaka (Hakan Ünal)Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta – Baf Ülkü Yurdu (Kerem Eran)İskele Cumhuriyet Stadı: Pera L. G. Birliği – Mormenekşe (Emre Öztaşlı)M. Üçöz Stadı: M. Hacıali Yılmazköy – Dörtyol (Hüseyin Eyyüpler)