Lefkoşa’da derbi heyecanı yaşanacak

Aksa 1. Lig’de zirveyi averajla paylaşan Çetinkaya ile ChinaBazaar Gençlik Gücü yarın süper lig yolunda önemli bir maça çıkacaklar. Bu karşılaşma öncesi her iki takım teknik direktörü de hedeflerinin kazanmak olduğunu vurguladılar

Necati KÜLAHLILARAksa Birinci Lig’de lider 36 puanla Çetinkaya ve ayni puanda ikinci sırada bulunan ChinaBazaar Gençlik Gücü Cumartesi Lefkoşa Atatürk Stadı’nda karşılaşacaklar.Bu zorlu karşılaşma ile ilgili her iki teknik direktörün amacı takımlarının galip gelmesi.ALTAY: KAZANMAK ŞARTÇetinkaya teknik direktörü Turan Alltay maç ile ilgili yaptığı açıklamada cumartesi günü birebir rakipleri olan ChinaBazaar Gençlik Gücü takımı ile oynayacakları bu zorlu mücadele sonunda kazanmak istediklerini vurgulayarak “Liderliğimizi devam ettirip lig sonunda hak ettiğimiz Süper Lig’e tekrar şampiyon olarak dönmek istiyoruz” dedi.GÖKSUN ÖNEMLİ BİR MAÇA ÇIKCAĞIZChinaBazaar Gençlik Gücü Teknik Direktörü Niyazi Göksun önemli bir maça çıkacağımızı bidiklerini ifade ederek “Yıllardan beridir sürüp gelen rekabet Lefkoşa derbisi sayılan zorlu bir maç oynayacağız. Kazanmak için sahada mücadelemizi ortaya koyacağız” dedi.Ligin ilk devresindeki maçta galip geldiklerini hatırlatan Göksun “Şimdi puanlarımız ayni. Tabii ki hafta içi kupada biraz efor sarf ettik, fakat geniş bir kadro yaptığımızı düşünüyorum”.Çetinkaya maçında en iyi performansı verecek oyuncularla maça çıkacaklarının altını çizen Göksun “Kazan taraf liderliğini devam ettirecek. Kaybeden taraf ise biraz mental olarak geride kalacak ama lig uzun bir maraton. Bu maratonun sonunda yeniden süper lige dönmek istiyoruz” dedi.