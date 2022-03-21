Lefkoşa yasa boğuldu

Lefkoşa genç ve sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefkoşa’nın ve K.Kaymaklı Kulübü’nün renkli siması olan Ozan Gürkanlar hayatını kaybetti.

Bir süreden beridir tedavi gördüğü hastalığa yenik düşen Gürkanlar’ın vefatı başta Kaymaklı camiası olmak üzere Lefkoşa’da büyük üzüntüyle karşılandı.

Gürkanlar, yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında defnedilecek.

