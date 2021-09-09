Lefkoşa Kupası’nda Kaymaklı – Yenicami finali

Lefkoşa Kupası’nda yarı final maçları oynanırken, finale yükselen takımlar Küçük Kaymaklı ve Yenicami oldu. Göçmenköy ile Hamitköy üçüncülük maçında karşılaşacak

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile işbirliği çerçevesinde organize ettiği Lefkoşa Kupası’nda yarı final maçları oynanırken, finale yükselen takımlar belirlendi. Yarı final maçlarını kazanan Küçük Kaymaklı ve Yenicami finalde, Göçmenköy ile Hamitköy ise üçüncülük maçında karşılaşacak.İlk turda G.Gücü’nü 1-0’la eleyerek yarı finale yükselen K.Kaymaklı ile Hamitköy, Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda karşı karşıya geldi. Çekişmeli maçın ilk yarısında Asrın’ın golü ile öne geçen K.Kaymaklı, ikinci yarıda birçok net fırsat bulmasına karşın Hamitköy kalecisi Ahmet’i geçemedi. 1-0 biten maçın ardından K.Kaymaklı adını finale yazdıran ekip oldu.Maçın oyuncusu K.Kaymaklı’ya birçok pozisyonda gol izni vermeyen Hamitköy kalecisi Ahmet Demir seçildi. Genç oyuncu motivasyon ödülünü LTB Meclis Üyesi Çelen Çağansoy’dan aldı.Yarı finalin diğer maçında Yenicami ile Göçmenköy, Ortaköy Stadı’nda karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maçta seyirciler güzel goller izleme şansı buldu. Son bölümlere 2-2 eşitlikle girilen maçta Mehmet Ali İlkbahar’ın kafa golü ile 3-2 öne geçen Yenicami, bu üstünlüğünü maç sonuna kadar devam ettirdi ve finale yükselen bir diğer ekip oldu.Mücadelede kritik müdahaleleri ile dikkat çeken ve galibiyet golüne imza atan Yenicami oyuncusu Mehmet Ali İlkbahar, maçın oyuncusu seçildi. Genç isme motivasyon ödülünü LTB Meclis Üyesi Mehmet Manavoğlu takdim etti.İlk tur ve yarı finallerin tamamlanmasının ardından Lefkoşa Kupası’nda gözler 12 Eylül Pazar gününe çevrildi. Saat 16.30’da Göçmenköy ile Hamitköy üçüncülük maçına çıkarken, mücadele Atatürk Antrenman Sahası’nda yapılacak. K.Kaymaklı ile Yenicami arasındaki Lefkoşa Kupası finali ise aynı gün saat 18.30’da Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak