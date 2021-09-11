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Lefkoşa Kupası’nda final zamanı

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Lefkoşa Kupası’nda final zamanı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile işbirliği çerçevesinde organize ettiği Lefkoşa Kupası’nda gözler yarın (12 Eylül Pazar) oynanacak final maçına çevrildi.

İlk turda Gençlik Gücü’nü 1-0 yenen, yarı finalde de Hamitköy karşısında aynı skorla galip gelen K.Kaymaklı, finali de kazanarak şampiyon olmak istiyor.

Çetinkaya’yı ilk turda 5-0 yenerek yarı finale yükselen Yenicami, Göçmenköy’ü 3-2 ile eleyerek finale yükselirken, kupayı müzesine taşımanın hesaplarını yapıyor.

Yarın saat 16.30’da Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak maçın ardından kupa seramonisi ve ödül töreni gerçekleştirilecek.

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