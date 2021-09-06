Lefkoşa Kupası'nda kuralar çekildi

LTB’nin organize ettiği Lefkoşa Kupası, 8 Eylül Çarşamba günü Gençlik Gücü-K.Kaymaklı arasındaki açılış maçı ile başlayacak

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile iş birliği çerçevesinde düzenleyeceği “Lefkoşa Kupası’nda hazırlıklar tamamlandı. 6 Lefkoşa kulübünün A2 takımlarının yer alacağı turnuvanın kura çekimi bugün LTB binasında gerçekleştirildi. 6 kulübün A2 takımlarının teknik heyetinden kişilerin temsiliyeti ile çekilen kura sonucunda maç programı da netleşti.Buna göre;İLK TUR: 8 Eylül Çarşamba Saat 16.00 Gençlik Gücü-K.Kaymaklı (Ortaköy Stadı) Saat18.00 Çetinkaya-Yenicami (Ortaköy Stadı)YARI FİNAL 9 Eylül Perşembe Saat 17.00 Hamitköy-(GG-Kaymaklı kazananı) (Lefkoşa Şht Hüseyin Ruso Stadı) Saat 17.00 Göçmenköy-(Çetinkaya-YAK kazananı) (Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı)FİNALLER 12 Eylül Pazar Saat 16.30 Üçüncülük (Göçmenköy Antrenman Sahası) Saat 18.30 Final (Atatürk Stadyumu)Çetinkaya, Gençlik Gücü, Göçmenköy, Hamitköy, K.Kaymaklı ve Yenicami’nin yer aldığı Lefkoşa Kupası 2021’de 4 takım ilk turda karşılaşacak, iki takım kura çekimi ile doğrudan yarı finale yükselirken, ilk tur maçları öncesinde LTB Başkanı Mehmet Harmancı, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ile birlikte açılış vuruşu yapacak. Gençleri motive edecek ödüller Turnuvaya Nike Lefkoşa, Elit Hospital, Atakom Ltd ve Temedya katkı koyan kuruluşlar olacak. Maçlar öncesinde tüm takımlara antijen testleri yapılacak. Lefkoşa Kupası 2021’de her maçın oyuncusu seçilecek ve maç sonunda ödül verilecek. Bunun yanında turnuvanın oyuncusu ve en centilmen takıma da ödüller verilecek. Turnuvanın gol kralına ödülü ise Spor Dairesi verecek.