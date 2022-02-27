Lefkoşa derbisi Forest’in

Aksa Süper Ligi 20. Hafta maçında Lefkoşa derbisinde kazanan K.Kaymaklı oldu. Haftalardır galibiyete hasret kalan Kaymaklı derbide kritik 3 puanın sahibi oldu. Maçın son dakikasında Yenicami takımında Mehmet Göktaş kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Stad: Şehit Hüseyin Ruso

Hakemler: Evren Karademir, Cenk Aras Özfuttu, Mehmet Ekşici

K.Kaymaklı: Raif, Sena, Mikail, Çağlar, Muhammed, Felix, Bahadır, Gökhan, Yankı, Agit, Zekai

Yenicami: Ercan, Yakup, Mehmet Göktaş, Fırat, Hascan, Emirhan, Mehmet Çavuş, Berkem, Keita, Kaan, Yasin

Goller: Dk 16 Yankı Aktül Dk 64 Muhammet Nazik (K.Kaymaklı) Dk 80 Keita (Yenicami)

Kırmızı Kart: Dk 90 Mehmet Göktaş (Yenicami)



Aksa Süper Ligi haftanın derbi maçında kazanan ev sahibi takım Kaymaklı oldu. Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi takım 16. dakikada Yankı ile 1-0 öne geçti. İlk yarı 1-0 bitti. İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi takım K.Kaymaklı Muhammet Nazik ile farkı 2’ye çıkardı.

Yenicami golden sonra farklı azaltmak için rakip kaleye gelirken 80. dakikada Keita ile golü bulsada maçı 2-1 kaybetti. Bu sonuçla K.Kaymaklı 29 puana yükseldi. Yenicami 23 puanda kaldı.

