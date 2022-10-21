Lefkoşa'da sessiz gece

Aksa Süper Ligin 5. Haftasının açılış maçında Göçmenköy ile Mesarya arasındaki mücadele başladığı gibi bitti

Aksa Süper Ligin 5. Haftasının açılış maçında Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanan Göçmenköy ile Mesarya arasındaki mücadele 0 - 0 tamamlandı. Osman Özpaşa'nın orta hakemliğini yaptığı karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım kontrollü oyunu tercih etmesi nedeniyle pozisyon üretemedi.İkinci devreye daha istekli başlayan konuk Mesarya takımı Göçmenköy sahasında baskılı bir futbol oynarken fakat istediği pozisyonları üretmekte zorlandı.Mesarya'nın bulduğu pozisyonlarda ise Göçmenköy kalecisi yaptığı kritik kurtarışlarla Mesarya'ya öne geçme şansı vermedi. Karşılaşma 0 - 0 tamamlanırken, takımlar birer puanla haftayı kapattı. Böylece Mesarya puanını 8 yaparken, Göçmenköy ise 5 puana yükseldi.