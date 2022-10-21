banner875
banner815
Ağaçların yüzü güldü
Ağaçların yüzü güldü
10 0
Tırmanmada final zamanı
Tırmanmada final zamanı
10 0
 
Girne- Alsancak yolunun ikinci etap çalışmaları bugün başladı
Girne- Alsancak yolunun ikinci etap çalışmaları bugün başladı
15 0
“Bu sokakta yaşlısı engellisi küçücük bebeği olan var”
“Bu sokakta yaşlısı engellisi küçücük bebeği olan var”
27 0
Günlük hayatta yanlış kullanılan 10 eşya!
Günlük hayatta yanlış kullanılan 10 eşya!
47 0
Genç izcilerden önemli duyarlılık
Genç izcilerden önemli duyarlılık
11 0
"Market fiyatları neye göre kime göre ayarlanıyor?”
22 0
banner878

Lefkoşa'da sessiz gece

banner476

Aksa Süper Ligin 5. Haftasının açılış maçında Göçmenköy ile Mesarya arasındaki mücadele başladığı gibi bitti

banner825
Lefkoşa'da sessiz gece
Aksa Süper Ligin 5. Haftasının açılış maçında Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanan Göçmenköy ile Mesarya arasındaki mücadele 0 - 0 tamamlandı. Osman Özpaşa'nın orta hakemliğini yaptığı karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım kontrollü oyunu tercih etmesi nedeniyle pozisyon üretemedi.

İkinci devreye daha istekli başlayan konuk Mesarya takımı Göçmenköy sahasında baskılı bir futbol oynarken fakat istediği pozisyonları üretmekte zorlandı.
Mesarya'nın bulduğu pozisyonlarda ise Göçmenköy kalecisi yaptığı kritik kurtarışlarla Mesarya'ya öne geçme şansı vermedi. Karşılaşma 0 - 0 tamamlanırken, takımlar birer puanla haftayı kapattı. Böylece Mesarya puanını 8 yaparken, Göçmenköy ise 5 puana yükseldi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.