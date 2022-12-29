Lefke’ye Dum Dum kurşunu

Stadyum:Lefke 16 AğustosStadı
Hakemler:Serhan Şimşek, Cemre Malek, Müftah Bayraktar
Lefke:İrfan, Aykut, Umut, Kaan, Mustafa Tahsildaroğulları, Zekai, Eyüp, Armstrong, Alhassan, Arda, Aziz
Dumlupınar:Türkkan, Necati, Olcay, İsmail, Mehmet Batuhan, Berke, Rifat, Osman, Tahsin, Berk, Weston
Goller: Dk. 74 Alhassan(Lefke), Dk. 4 Osman ve Dk. 55 Weston (Y. Dumlupınar)
Niyazi Ergülen
AKSA Süper Ligin 15. Haftasında Lefke, Dumlupınar’I Lefke 16 Ağustos Stadında konuk etti.
Konukekip, en uzak deplasmanına hızlı başlarken, henüz 4.dakikada Osman Şanverdi ile öne geçti. 0 – 1
Ilk devre de sahada istediklerini pek yapamayan Dumlupınar ikinci devrede istediklerini sahaya yansıtıp daha etkili oynarken, Weston 55’tetakımını rahatlattı. 0 – 2
2 – 0’dan sonra Lefke riskler alırken, ileriyeçıkanKaanilegolaradı. Alhassan 74’teskoru 1 – 2 yapmasına rağmen, Dumlupınar, skoru koruuyup, maçı kazanmayı başardı.
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