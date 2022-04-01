Lefke’ye 1 maç saha kapatma cezası

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 26-27 Mart 2022 tarihlerinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Turkcell U15 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

SampsonAgoha (Gönyeli) 1 Maç

Mustafa Çağlar (Baf Ülkü Yurdu) 2 Maç

BerkemErengil (ChinaBazaar Gençlik Gücü) 1 Maç

Umutcan Tuna (Çetinkaya) 2 Maç

Halil Kutlu Menevili (Mormenekşe) 1 Maç

Celal Güllet (Mormenekşe) 1 Maç

Ege İsmail Bal (Çanakkale) 1 Maç

Hazar Latif (Cihangir) 1 Maç

Sunay Emirkan (Cihangir) 1 Maç

Volkan Mert Nalbant (Girne Halk Evi) 1 Maç

Arda Gök (Yonpaş Dumlupınar) 2 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

Ragıp Kanatlı (Hamitköy) 1 Maç

İrfan Esendağlı (Mesarya) 1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Cenker Yazar (L. Gençler Birliği)

Mehmet Neşe (Binatlı)

Erkan Gezici (Yalova)

Serkan Zeyin (Düzkaya)

Kağan Görneçli (Gönyeli)

Süleyman Bayır (Mormenekşe)

Eren Kandemir (Çanakkale)

Okan Göktürk (Mesarya)

Abdullah Erol (Mesarya)

Nevzat Duran (Mağusa Türk Gücü)

Mehmet Batuhan Gürbıyık (Yonpaş Dumlupınar)

Hüseyin Turan Yeşil (Görneç)

Mert Ateş (Hamitköy)

Ömer Ergün (Çetinkaya)

Osman Kırmızı (Gençler Birliği)

FaroukDadzie (Doğan Türk Birliği)

Hürol Bayrakçı (Maraş)

Ahmed Suat Doran (Hamitköy)

Can Karabulut (Görneç)

Billy Michael (Doğan Türk Birliği)

Mehmet Ali Çimen (Görneç)

DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) 27 Mart 2022 tarihinde Lefke 16 Ağustos Stadı’nda oynanan Lefke TSK – Cihangir GSK, AKSA Süper Lig müsabakasında meydana gelen saha olayları, 18/2021-2022 sevk numarası ile kurulumuza sevk edilmiştir.

Konu saha olayı ile ilgili huzurumuzda bulunan gözlemci raporunda, bir grup Lefke taraftarının Cihangir taraftarlarına saldırdığı ve arbede yaşandığı, keza; Cihangir GSK Kulüp Başkanı Hüseyin Karavezirler’in dudağının patladığı belirtilmiştir. Konu ile ilgili Lefke TSK yöneticisi savunma yapmış olup, özür dileyerek mülayim davranılmasını talep etmiştir.

Kurulumuz tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde Lefke TSK’nin saha olaylarına sebebiyet verdiğine bulgu yaparız. Sonuç olarak, Lefke TSK’nin DT 52 (1) (B) ve (F)’yi ihlallerinden dolayı çıkan olaylarda Cihangir GSK başkanına yönelik yapılan fiili müdahalede ilgili ihlalin işleniş biçimi, ağırlığı ve somut olayın meydana geliş şekli de dikkate alınarak, DT 52 (2) ve 52 (4) uyarınca Lefke TSK’ye 1 maç saha kapatma cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.



