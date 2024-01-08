Lefke’nin, Salamis Otel kampı başladı

Aksa Süper Lig ekiplerinden Lefke ikinci devre hazırlıkları yeni teknik direktörü Hasan Topaloğlu yönetiminde devam ettirirken Gazimağusa bölgesinin büyük otellerinden Salamis Otel’de kamp yapıyor.

Devre arası kampı dün başlayan Lefke’de çift antreman yapan takımda futbolcularının istekli ne neşeli olmaları dikkatleri çekti.

13 Ocak günü sona erecek kamp süresince Lefke takımının günde çift antrenman ve 2 hazırlık maçı yapacağı bildirildi.

