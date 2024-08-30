Lefke’nin ilk yabancısı Quattara oldu

Süper Lig ekiplerinden Lefke’de 2024-2025 sezonu hazırlıkları devam ederken Acapulco Otel’de yapılan kamp tamamlandı.
Acapulco’da yapılan kampta Lefke ilk yabancı futbolcusunu da belirledi.
Lefke, kamp süresince denediği Fransız kanat oyuncusu Paul Dauda Quattara ile anlaştı.
24 yaşındaki futbolcu son olarak Belçika takımlarından La Louviere’de forma giymişti.
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