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Lefke’nin çıkışı sürüyor

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Aksa Süper Ligin batı bölgesi temsilcisi Lefke son haftalarda aldığı galibiyetlerine Çetinkaya’yı 2-0 mağlup ederek yenisini ekleyerek üst sıralardaki yerini korudu

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Lefke’nin çıkışı sürüyor
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Stadyum: Lefke 16 Ağustos Stadı
Hakemler: Fehim Dayı, Engin Akkagün, Arif Malek
Lefke: İrfan, Aykut, Kemal, Kaan, Mustafa Tahsildaroğulları, Yılmaz Şipal, Eyüp, Armstrong, Alhassan, Yakup Esmeraslan, Aziz
Çetinkaya: Kani, Burak Emir, Agit, Osman, Mane, Ekrem, Salih, Özgür, Çağlar, Doğukan, Mehmetali
Goller: 4.Dk Kaan, 12.Dk Aziz (Lefke)
 
Niyazi ERGÜLEN
AKSA Süper Ligin 12. Haftasında Lefke Çetinkaya’yı, Lefke 16 Ağustos Stadında konuk etti.
Maça Lefke oldukça hızlı başlarken, 4. Dakikada Kaan, 12. Dakikada ise Aziz attıkları gollerle skoru 2 – 0 yaptı. Ilk devre de bu skorla sona erdi.
Ikinci devrede her 2 takımın da çabaları sonuç vermezken, özellikle Çetinkaya pozisyon üretemedi. Günün sonunda Lefke Çetinkaya’yı 2 – 0’lık skorla mağlup edip çıkışını sürdürdü.
 
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