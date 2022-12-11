Lefke’nin çıkışı sürüyor

Aksa Süper Ligin batı bölgesi temsilcisi Lefke son haftalarda aldığı galibiyetlerine Çetinkaya’yı 2-0 mağlup ederek yenisini ekleyerek üst sıralardaki yerini korudu

Stadyum: Lefke 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Engin Akkagün, Arif Malek

Lefke: İrfan, Aykut, Kemal, Kaan, Mustafa Tahsildaroğulları, Yılmaz Şipal, Eyüp, Armstrong, Alhassan, Yakup Esmeraslan, Aziz

Çetinkaya: Kani, Burak Emir, Agit, Osman, Mane, Ekrem, Salih, Özgür, Çağlar, Doğukan, Mehmetali

Goller: 4.Dk Kaan, 12.Dk Aziz (Lefke)



Niyazi ERGÜLEN

AKSA Süper Ligin 12. Haftasında Lefke Çetinkaya’yı, Lefke 16 Ağustos Stadında konuk etti.

Maça Lefke oldukça hızlı başlarken, 4. Dakikada Kaan, 12. Dakikada ise Aziz attıkları gollerle skoru 2 – 0 yaptı. Ilk devre de bu skorla sona erdi.

Ikinci devrede her 2 takımın da çabaları sonuç vermezken, özellikle Çetinkaya pozisyon üretemedi. Günün sonunda Lefke Çetinkaya’yı 2 – 0’lık skorla mağlup edip çıkışını sürdürdü.

