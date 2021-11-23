Lefke’den Kılıçoğlu’na 10 numara sürpriz

Niyazi ERGÜLEN
AKSA Süper Ligde şampiyonluk mücadelesi veren ve ikinci sıraya yükselen Lefke’de camianın kenetlenmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor.
Lefkekulüp başkanı Adnan Doğruyol ve sporcu sorumlusu Serdinç Coşkun, Lefke Taraftarlar Birliği başkanı Ahmet Kılıçoğlu’na, Lefke forması takdim ettiler. Lefke’nin iç sahada ve dış sahada oynadığı tüm maçlara giderek takımını destekleyen başkan Ahmet Kılıçoğlu’na 10 numaralı forma verildi.
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