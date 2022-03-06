Lefke’den Binatlı’ya yarım düzine

Stadyum: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
Hakemler: Ali Özer, İsmail Egeli, Mehmet Çelik
Binatlı: Yunus, Abdullah (46.Dk Süleyman),Mehmet Neşe, Kone (13.Dk Darbaz), Hasan Ağaç (53.Dk Erdem), Mehmet Avunç (75.Dk İbrahim Baflı), Mustafa Süzgen, Nazım (46.Dk Arda), Mehmet Zaim, Hüseyin Tomak, Fikri
Lefke: Mehmet Özeralp, Kasım, Kemal (55.Dk Mehmet Toros), Semih, Yılmaz Şipal, Mustafa Tahsildaroğulları, Armstrong (75.Dk Tuncay), Aykut, Yakup, Kaan (75.Dk Umut), Rahmi
Goller: 30 ve 57.Dk Yılmaz Şipal,35,46 ve 87.Dk Kasım, 73.Dk Kaan (Lefke)
Niyazi ERGÜLEN
Binatlı ileLefke arasında oynanan Batı bölgesi derbisini Lefke 6 golle kazanarak bu sezonki en farklı galibiyetini aldı.
30.Dk: Lefke atağında Yılmaz ceza sahası dışından sert vurdu. Savunmaya da çarpan top kaleci Yunus’u yanılttı ve top filelere gitti. Binatlı 0-1 Lefke
35.Dk: Lefke atağında Kasım savunma arkasına sarktı ve kaleciden de sıyrılıp vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Binatlı 0-2 Lefke
46.Dk: Lefke atağında orta sahadan gönderilen topu göğsüyle kontrol eden Kasım’ın dönerek vuruşunda top filelere gitti. Binatlı 0-3 Lefke
57.Dk: Lefke atağında Semih sol kanattan pasını Yılmaz’a aktardı ve Yılmaz altı pasın içerisinden vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Binatlı 0-4 Lefke
73.Dk: Lefke’de kazanılan serbest atışta Kasım atışı pas olarak kullandı ve Kaan ceza sahası dışından attığı şutla topu filelere gönderdi. Binatlı 0-5 Lefke
87.Dk: Lefke atağında Kasım sol çaprazdan vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. Binatlı 0-6 Lefke
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.