Lefke’den Binatlı’ya yarım düzine

Lefke, Binatlı deplasmanında rakibine yarım düzine gol atarken Kasım hat trick yaptı. Düşüşü süren Binatlı ise bir bölge rakibine daha mağlup olarak ligde kalma umutlarını iyice azalttı

Güzelyurt Üner Berkalp StadıAli Özer, İsmail Egeli, Mehmet ÇelikYunus, Abdullah (46.Dk Süleyman),Mehmet Neşe, Kone (13.Dk Darbaz), Hasan Ağaç (53.Dk Erdem), Mehmet Avunç (75.Dk İbrahim Baflı), Mustafa Süzgen, Nazım (46.Dk Arda), Mehmet Zaim, Hüseyin Tomak, FikriMehmet Özeralp, Kasım, Kemal (55.Dk Mehmet Toros), Semih, Yılmaz Şipal, Mustafa Tahsildaroğulları, Armstrong (75.Dk Tuncay), Aykut, Yakup, Kaan (75.Dk Umut), Rahmi30 ve 57.Dk Yılmaz Şipal,35,46 ve 87.Dk Kasım, 73.Dk Kaan (Lefke)Binatlı ileLefke arasında oynanan Batı bölgesi derbisini Lefke 6 golle kazanarak bu sezonki en farklı galibiyetini aldı.Lefke atağında Yılmaz ceza sahası dışından sert vurdu. Savunmaya da çarpan top kaleci Yunus’u yanılttı ve top filelere gitti.Lefke atağında Kasım savunma arkasına sarktı ve kaleciden de sıyrılıp vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi.Lefke atağında orta sahadan gönderilen topu göğsüyle kontrol eden Kasım’ın dönerek vuruşunda top filelere gitti.Lefke atağında Semih sol kanattan pasını Yılmaz’a aktardı ve Yılmaz altı pasın içerisinden vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi.Lefke’de kazanılan serbest atışta Kasım atışı pas olarak kullandı ve Kaan ceza sahası dışından attığı şutla topu filelere gönderdi.Lefke atağında Kasım sol çaprazdan vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi.