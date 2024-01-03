Lefke’de Topaloğlu mesaiye başladı

Aksa Süper Ligin batı bölgesi ekibi Lefke’de ikinci devre için anlaşma sağladığı yeni teknik direktörü Hasan Topaloğlu ve ekibi dün takımla birlikte ilk çalışmasıNI yaptı.

Lefke Kulübü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“A takımımızın yeni teknik direktör Hasan TOPALOĞLU, yardımcı antrenörler Hüseyin DORAK, Azmi COÇKUN ve kaleci antrenörü Ozan Uzunoğlu bugün Garadağ Stadı'nda takımımızla ilk antrenmana çıktılar.

Teknik ekibin bir buçuk saat süren ağır antrenmanında futbolcuların istekli ve keyifli olmaları dikkat çekti.

Yarından itibaren 8 Ocak tarihine kadar Doğancı Emek Stadı'nda antrenmanlarına devam edecek olan takımımız 8-13 Ocak tarihlerinde Mağusa'daki Salamis Oteli'nde kamp yapacak.

Kamp sonrası antrenmanlarına Lefke'de devam edecek takımımız ara devresi sonrası ilk resmi maçını 20-21 Ocak tarihlerinde Kıbrıs kupasında oynayacak...”

