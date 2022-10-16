Lefke’de Kemal Yürekli’yle yollar ayrıldı

Niyazi ERGÜLEN

AKSA Süper Ligde 4. Hafta maçında Karadağ’da, lider Yenicami’ye 5 – 1 mağlup olan Lefke’de, teknik direktör Kemal Yürekli ve yardımcısı Niyazi Özekmekçi ile yollar ayrıldı. Yenicami maçından sonra Lefke yöneticilerinin Kemal Yürekli’ye telefonla ayrılık kararını bildirdiği öğrenildi. Lefke yönetiminin kısa süre içerisinde yeni teknik adamı belirlemesi bekleniyor.

