Lefke’de Kemal Solkanat üzüntüsü

Süper Ligde geçtiğimiz Pazar günü oynanan Lefke – Çetinkaya maçında, Kemal Solkanat’ın kaburgası çatladı. Takım arkadaşı kaleci İrfan’la çarpışan ve sakatlanıp oyunu 29. dakikada terk eden Kemal Solkanat’ın yapılan muayenesinde kaburgasında çatlak tespit edildi. Tedavisine başlatılan 37 yaşındaki tecrübeli sol kanat futbolcusu bir süre takımdan ayrı kalacak.

Konuyla ilgili Lefke Kulübü sosyal medya hesabından şu mesaj paylaşıldı:

“Pazar günü A takımımızın Çetinkaya TSK ile oynadığı AKSA Süper Ligi maçında, kalecimiz İrfan'la çarpışması sonrası sakatlanıp oyunu terk eden Kemal Solkanat'ın yapılan muayenede kaburgasında çatlak tespit edilmiştir.

Tedavisine başlatılan tecrübeli futbolcumuz bir süre takımdan ayrı kalacaktır.

Kemal'e geçmiş olsun mesajımızı iletirken en kısa zamanda sahalara dönmesini diliyoruz...”



