Lefke’de ikinci Çerkez dönemi

Teknik direktör Kemal Yürekli ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Lefke geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde takımı çalıştıran Çağan Çerkez’le yeniden anlaştı

AKSA Süper Lig ekiplerinden Lefke Türk Spor Kulübü, hafta sonu yollarını ayırdığı teknik direktör Kemal Yürekli’nin ardından geçtiğimiz yıl da takımda görev yapan Çağan Çerkez ile anlaşma sağladı.

Çağan Çerkez ile yapılan görüşme sonrasında genç teknik adam ile el sıkışıldı. Sezon başında Birinci Lig ekiplerinden Miracle Karşıyaka’da görev yapan ve bu görenden ikinci haftanın ardından ayrılan Çerkez, 2021-22 sezonunun ikinci yarısında da Lefke’de görev yapmıştı.

Lefke’de alınan kötü sonuçların ardından hafta sonu teknik direktör Kemal Yürekli ile yapılan görüşme sonrasında yolların ayrılması kararlaştırılmıştı.

