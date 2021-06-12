Lefke’de gençler Seyitler’e emanet

İsmet KARAOSMAN

Süper Lig ekiplerinden Lefke’de A Takım Toygar Davulcu yönetiminde yeni sezona yönelik antrenmanlarını sürdürürken, Lefke U21 Takımı teknik adamı da belirlendi.

Adnan Doğruyol başkanlığındaki Lefke yönetimi, Lefke U21 Takımının başına daha önce de takımı çalıştırıp, başarılı performans sergileyen Sayıner Seyitler’i getirdi.

Yeni sezonda Lefke U21 Takımını çalıştıracak olan Sayıner Seyitler, son olarak Gaziveren ile BTM İkinci Ligde final oynama başarısı yaşamıştı.

