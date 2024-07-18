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Lefke’de başkan adayı Avcıoğulları, yönetimini oluşturamadı

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Hasip Avcıoğluları Yönetim Kurulu’nu oluşturamadığı için başkanlıktan çekildiğini söyledi. Avcıoğulları daha çok kişiden destek beklediğini fakat bunu bulamadığını, bu nedenle Genel Kuruldan ve Divan Başkanlığından özür dileyerek çekildiğini açıkladı

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Lefke’de başkan adayı Avcıoğulları, yönetimini oluşturamadı
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Lefke Türk Spor Kulübü’nde Salı akşamı gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul’da tek başkan adayı olan Hasip Avcıoğulları yönetimini tamamlayamadığı için adaylıktan çekildiğini açıkladı.
Lefke Haber TV’de yer alan habere göre Divan Başkanlığı’nın saat 20.30’da açtığı Genel Kurul’da nisap sağlanmadığı için Tüzük gereği yarım saat beklenerek sağlanan nisapla Genel Kurula başlandı.
Divan Başkanlığı, Başkanlık için yasal sürede tek aday Hasip Avcıoğluları müracaat ettiği için seçim yapılmayacağını tüzük gereği tek adayın başkan olduğunu açıkladı.
Konuşmak için kürsüye davet edilen Hasip Avcıoğluları Yönetim Kurulu’nu oluşturamadığı için başkanlıktan çekildiğini söyledi.
Avcıoğulları daha çok kişiden destek beklediğini fakat bunu bulamadığını, bu nedenle Genel Kuruldan ve Divan Başkanlığından özür dileyerek çekildiğini açıkladı.
 AVCIOĞULLARI: LİSTEMDEKİ EKSİKLERİ TAMAMLAMAYA ÇALIŞACAĞIM
Avcıoğulları, “Ben yeni Genel Kurula kadar listemdeki eksikleri tamamlamaya çalışacağım, eğer başka Başkan adayı çıkarsa aday olmayacağım. Aday yoksa tamamlamış olduğum liste ile Başkanlığa yine aday olup Lefke Kulübü’nü başkansız bırakmayacağım” dedi.
Genel Kurul, Divan Başkanlığına sporcuları toplayıp çalışmaları başlatma yetkisi verdi. Buna göre bu akşam kulüp binasında sporcu toplantısı yapma kararı alındı.
Genel Kurul yeni Genel Kurul tarihini 19 Temmuz 2024 Cuma günü saat 20.30 olarak belirledi ve başkan adayı olmak için müracaat yapma çağrısı yaptı.
Tüzük gereği, Genel Kurulda Başkan Adayı olmak isteyenler en geç 17 Temmuz Çarşamba günü saat 20.30’a kadar dilekçelerini Divan Başkanlığına vermeleri gerekiyor.
 
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