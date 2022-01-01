Lefke yönetiminden yeni yıl yemeği

Niyazi ERGÜLEN

Adnan Doğruyol başkanlığındaki Lefke yönetimi, ilk devreyi şampiyonlukta iddialı bir noktada tamamlayan takıma yeni yıl yemeği düzenledi.

Gemikonağı’ndakiAspavaRestorant’ta düzenlenen yemeğe başkan Adnan Doğruyol, as baskanDr Salih Dölen, sporcu sorumlusu Serdinç Coşkun, saha sorumlusu Mehmet Tural, kaleci antrenörü Zihni Yurttaş, malzemeci Kudret Şeker ve 20 futbolcu katıldı.

Neşeli ve güzel anların yaşandığı yemekte yönetici ve futbolcuların kadehleri şampiyonluğa kalktı.

