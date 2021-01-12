Lefke yeniden start veriyor

K-PET Süper Lig ekiplerinden Lefke,Toygar Davulcu yönetiminde antrenmanlarına yeniden start veriyor.

2020 – 2021 sezonunun iptal edilme kararı alınmadan önce antrenman yapan birkaç takımdan biri olan Lefke, Doğan Türk Birliği ile oynadığı hazırlık maçı sonrasında antrenmanlarını durdurmuştu.

Lefke, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2021 – 2022 sezonunun başlama tarihini açıkladığı gün Lefke de antrenmanlara başlama tarihini açıkladı. Lefke, teknik direktör Toygar Davulcu yönetiminde, 18 Ocak Pazartesi günü antrenmanlara başlayacak.

