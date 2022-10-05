Lefke ve Doğan’dan gol sesi çıkmadı

Süper Lig’de ilk iki haftada geçmiş sezonların golcü takımları Lefke ve Doğan Türk Birliği gol atamayarak taraftarlarında hayal kırıklığı yarattılar

AKSA Süper Lig’de geride kalan 2 haftada Lefke ve Doğan Türk Birliği takımları henüz gol atma başarısı gösteremezlerken, Doğan Türk Birliği puanla da tanışamayarak hayal kırıklığı yarattı.

Sezon başında kadrosundan Kasım ve Semih gibi golcü isimlerin ayrıldığı Lefke’de ilk 2 haftada gol sesi çıkmadı. Ligin ilk iki haftası geride kalırken ilk hafta deplasmandaMesarya’ya 1-0 mağlup olan Lefke geçtiğimiz hafta da konuk ettiği Göçmenköy ile 0-0 berabere kaldı.

DOĞAN SON ÜÇ RESMİ MAÇTA GOL ATAMADI

Girne’nin sarı-lacivertli ekibi Doğan Türk Birliği ise ilk hafta deplasmandaMiracleDeğirmenlik’e, geçtiğimiz hafta da kendi sahasında Yonpaş Dumlupınar’a ayni skorlarla 2-0 mağlup oldu. Girne temsilcisi ayni zamanda sezon başı oynanan Süper Kupa’da da Mağusa Türk Gücü’ne de ayni skorla 2-0 mağlup olmuş ve yine gol atamamıştı.

