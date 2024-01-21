Lefke uzatmada turladı

Süper Lig ekibi Lefke konuk olduğu Geçitkale karşısında normal süresi 2 – 2 biten karşılaşmanın uzatmalarında bulduğu gollerle sahadan 4 – 2 galip ayrılarak son 16 turuna yükseldi

Stad: Geçitkale Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Sertan Alkın, Yusuf Atlar

Geçitkale: Cengiz, Olgun, Burçin(Derviş), Andreas Gürbağ(Ali), Muhammed, Hüseyin Yeşilbaş(Enes),Mehmet (Cemil), Hüseyin Özbilen(Arif), Yekta(Efecan), Hicabi, İrfan.

Lefke: İrfan, Aykut, Chidi, Kemal, Mustafa(Berk), Yakup(Okan), Yılmaz(Uvanç(Nevzat), Kaan, Hasan, Issa, Kouassi(Yasin).

Goller: Dk- 37 İrfan, Dk.51 Cemil(Geçitkale) Dk. 9 Hasan, Dk.65 Chidi, Dk. 95 Nevzat ve Dk.106 Kaan(Lefke)



İbrahim DALOĞLU

Northernland Kıbrıs Kupası 1. Tur karşılaşmasında Geçitkale ile Lefke arasındaki zorlu mücadelenin normal süresi 2 – 2 tamamlanırken, Lefke uzatmalarda bulduğu gollerle sahadan 4 – 2 galip ayrılarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Dk. 9 Lefke atağında Geçitkale ceza sahası içinde topla buluşan Hasan güzel bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0 -1

Dk.37 Geçitkale atağında soldan Yekta'nın ortasında defanstan sekerek sağ kanata açılan topu yeniden Lefke ceza sahasına doldurdu. Gelen topa güzel bir vuruş yapan İrfan topu ağlarla buluşturdu.1-1. İlk devre de bu skorla tamamlandı.

Dk. 51 Hızlı gelişen Geçitkale atağında topla buluşan Hüseyin Yeşilbaş'ın ortasında Lefke defansından seken topla buluşan oyuna yeni giren Cemil sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-1

Dk. 65 Lefke'nin kullandığı köşe atışında Kemal'ın ortasında kaleci Cengiz'in boşa çıkması sonrasında arka direkte Chidi'ye çarpan top ağlara gitti. 2-2 Maçın normal süresi 2-2 tamamlandı.

Dk. 95 Lefke atağında Geçitkale ceza sahası önünde topla buluşan Nevzat güzel bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-3

Dk. 106 Lefke atağında Geçitkale ceza sahası önünde topla buluşan Kaan Savaşkan önünü boşaltarak düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2- 4

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca Lefke turu geçen taraf oldu.

