Lefke, Tepe’de kazandı

AKSA Süper ligin dokuzuncu hafta karşılaşmasında Lefke deplasmanda Gönyeli’yi Kabiru’nun attığı tek golle mağlup ederek 3 puanın sahibi olarak 2 hafta sonra galip geldi

Stad: Gönyeli Stadı

Hakemler: Ali Özer, Mehmet Volkan Çelik, Cenk Aras Özfuttu

Gönyeli: Mustafa, Kahraman, Buray( DK 68Ahmet Eser), Dennis, Kaan(DK 68 Anıl), Tufan, Mustafa, Kadir( DK 90+1 Berkay), Mehmet Fatih(DK 68 Rıdvan), Halil, Osita.

Lefke: İrfan, Mustafa, Aykut, Yakup, Chidi, Aziz, Zekai( DK 86 Eyüp), Okan( DK 90+4 Umut), Kabiru( DK 75 Arda), Yılmaz Şipal, Yılmaz Çetin.( DK 46 Kaan)

GOL: DK 4 Kabiru(Lefke).



Aksa Süper Lig’de çıkış arayan iki takımın Gönyeli’nin Tepe Stadı’nda mücadelesinde konuk Lefke, Gönyeli’yi ilk dakikalarda bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

4.DK: Lefke kontra atağında Kabiru - Zekai ver kaçında Zekai’nin yaptığı ortada Kabiru kafa vuruşu ile takımını öne geçirdi.0-1

11.DK: Lefke takımının kontra atağında savunma arkasına sarkan Zekai’nin ceza alanına girer girmez vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.

28.DK: Sağ kanattan gelişen ev sahibi takım Gönyeli atağında yapılan ortada ceza alanı içerisinde Osita’nın kafa vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.

32.DK: Çabuk gelişen ev sahibi takım Gönyeli atağında Kaan ceza alanı içerisinde kaleci İrfan tarafından yere indirilince ev sahibi takım penaltı kazandı. Mehmet’in kullandığı penaltı vuruşunda kaleci İrfan gole izin vermedi.

57.DK: Çabuk gelişen konuk takım Lefke atağında Kabiru’nun etkili vuruşunu kaleci Mustafa kornere çeldi.

63.DK: Gönyeli takımının kullandığı serbest vuruşta Tufan’ın direk kaleye gönderdiği topu kaleci İrfan çift yumrukla uzaklaştırdı.

78.DK: Kalabalık adamla gelişen ev sahibi takım Gönyeli atağında Osita’nın ceza alanı içerisinde uzak direğe yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma konuk takımın galibiyeti ile son buldu.

Lefke aldığı bu galibiyetle puanını 13’e yükseltirken, Gönyeli 6 puanda kaldı.



(Fotoğraf: Gökhan Kuzu)

