banner875
banner815
Mormenekşe ikinci devrede puanı kurtardı
Mormenekşe ikinci devrede puanı kurtardı
44 0
3.Geleneksel Güneşköy Nar Festivali başladı
3.Geleneksel Güneşköy Nar Festivali başladı
25 0
 
2023 Honda Prologue, tasarımıyla dikkat çekti
2023 Honda Prologue, tasarımıyla dikkat çekti
16 0
Tehlikenin boyutu çok büyük
Tehlikenin boyutu çok büyük
33 0
U17 Kadınlar Ligi’nin şampiyonu Leventspor
U17 Kadınlar Ligi’nin şampiyonu Leventspor
8 0
Kartallar yüksek uçuyor
Kartallar yüksek uçuyor
36 0
Kırmızı şeytanlar Omonia’yı ikinci devrede geçti
Kırmızı şeytanlar Omonia’yı ikinci devrede geçti
19 0
banner878

Lefke, şeytanın bacağını Hamitköy’de kırdı

banner476

Süper Ligin ilk 2 haftasında gol atamayarak sadece 1 puan alan Lefke konuk olduğu Hamitköy’ü Zekai’nin attığı golle 1 -0 mağlup ederek hem gol attı hem de 3 puanın sahibi oldu

banner825
Lefke, şeytanın bacağını Hamitköy’de kırdı
Stadyum: EsatErdoğmuşStadı
Hakemler:HakanÜnal, EnginAkkagün, HalilAtlar
Hamitköy:Tolga, Ardahan (45.Dk Cemre), Emmanuel, İbrahim Güler, Kemal Barbet, Mehmet Koyuncu, Osman, Ömer, Sercan, Serhat, Altan
Lefke:İrfan, Aykut, Kemal Solkanat (87.Dk YılmazÇetin), Armstrong, Mustafa, Rahmi (45.Dk Arda), Okan, Alhassan, YılmazŞipal (68.Dk Zekai), Yakup (88.Dk Gökhan), Kaan
Goller: 85.Dk Zekai (Lefke)
 
Aksa Süper Ligin üçüncü haftasında Hamitköy ile Lefke, Esat ErdoğmuşStadında karşılaşırlarken, maçı iyi sayıda seyirci kitlesi izledi. Konuk Lefke maçın son bolümünde Zekai’nin ayağından bulduğu golle maçı kazanarak evine şen döndü.
15.Dk: Lefke’de kullanılan köşe atışında arka direkte Aykut kafa vuruşunu yaptı ancak top az farkla üstten dışarıya gitti.
 30.Dk: Hamitköy atağında Emmanuel ceza sahası dışından sert vurdu ancak kaleci İrfan gole izin vermedi.
64.Dk: Hamitköy’de kaleci Tolga’nın büyük hatasında topu alan Yılmaz, kale alanı önünde bomboş durumda olan Aziz’e topu kesti. Aziz zor olanı başararak bu pozisyonda topu yandan dışarıya gönderdi.
72.Dk: Hamitköy atağında Emmanuel ceza sahası dışından etkili vurdu ancak top üstten dışarıya gitti. 77.Dk: Lefke atağında ceza alanı içerisinde oluşan karambolde Alhassan şutunu attı ancak Hamitköy savunmasında Sercan kaleye giden topa müdahale ederek gole izin vermedi.
85.Dk: Lefke atağında Kemal’ın soldan ortasında Zekai arka direkte vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Hamitköy 0-1 Lefke
 90.Dk: Hamitköy’de Altan’ın kullandığı köşe atışında top direkt kaleye yöneldi ve üst direğe çarparak auta çıktı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.