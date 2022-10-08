Lefke, şeytanın bacağını Hamitköy’de kırdı

Süper Ligin ilk 2 haftasında gol atamayarak sadece 1 puan alan Lefke konuk olduğu Hamitköy’ü Zekai’nin attığı golle 1 -0 mağlup ederek hem gol attı hem de 3 puanın sahibi oldu

Stadyum: EsatErdoğmuşStadı

Hakemler:HakanÜnal, EnginAkkagün, HalilAtlar

Hamitköy:Tolga, Ardahan (45.Dk Cemre), Emmanuel, İbrahim Güler, Kemal Barbet, Mehmet Koyuncu, Osman, Ömer, Sercan, Serhat, Altan

Lefke:İrfan, Aykut, Kemal Solkanat (87.Dk YılmazÇetin), Armstrong, Mustafa, Rahmi (45.Dk Arda), Okan, Alhassan, YılmazŞipal (68.Dk Zekai), Yakup (88.Dk Gökhan), Kaan

Goller: 85.Dk Zekai (Lefke)



Aksa Süper Ligin üçüncü haftasında Hamitköy ile Lefke, Esat ErdoğmuşStadında karşılaşırlarken, maçı iyi sayıda seyirci kitlesi izledi. Konuk Lefke maçın son bolümünde Zekai’nin ayağından bulduğu golle maçı kazanarak evine şen döndü.

15.Dk: Lefke’de kullanılan köşe atışında arka direkte Aykut kafa vuruşunu yaptı ancak top az farkla üstten dışarıya gitti.

30.Dk: Hamitköy atağında Emmanuel ceza sahası dışından sert vurdu ancak kaleci İrfan gole izin vermedi.

64.Dk: Hamitköy’de kaleci Tolga’nın büyük hatasında topu alan Yılmaz, kale alanı önünde bomboş durumda olan Aziz’e topu kesti. Aziz zor olanı başararak bu pozisyonda topu yandan dışarıya gönderdi.

72.Dk: Hamitköy atağında Emmanuel ceza sahası dışından etkili vurdu ancak top üstten dışarıya gitti. 77.Dk: Lefke atağında ceza alanı içerisinde oluşan karambolde Alhassan şutunu attı ancak Hamitköy savunmasında Sercan kaleye giden topa müdahale ederek gole izin vermedi.

85.Dk: Lefke atağında Kemal’ın soldan ortasında Zekai arka direkte vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Hamitköy 0-1 Lefke

90.Dk: Hamitköy’de Altan’ın kullandığı köşe atışında top direkt kaleye yöneldi ve üst direğe çarparak auta çıktı.

